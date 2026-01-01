Papa Leão XIV cria a Diocese de Baturité e designa Dom Luís Pepeu como arcebispo

O papa Leão XIV anunciou, nesta quinta-feira (1º), a criação da Diocese de Baturité, no interior do Ceará. A nova estrutura administrativa da Igreja Católica será liderada pelo Dom Luís Gonzaga Silva Pepeu, atual vigário-geral da Arquidiocese de Olinda e Recife, conforme designou o pontífice.

A Catedral da nova diocese será a Igreja Matriz Nossa Senhora da Palma, em Baturité. A circunscrição eclesiástica passará a englobar um território de 14 municípios, atualmente sob a responsabilidade da Arquidiocese de Fortaleza. São eles:

Acarape Aracoiaba Aratuba Barreira Baturité Canindé Caridade Guaramiranga Mulungu Pacoti Ocara Palmácia Paramoti Redenção

A nova diocese será responsável por 21 paróquias e uma área pastoral, com cerca de 240 mil católicos em todo o território, segundo a Arquidiocese de Fortaleza. A área inclui, por exemplo, o Santuário de São Francisco das Chagas, em Canindé.

Veja também Ceará Bispo emérito da Diocese de Crato encontra Papa Leão XIV; veja vídeo Ceará Da periferia de Fortaleza, mulheres constroem a paz como direito e resistência

A circunscrição eclesiástica de Baturité é a primeira a ser criada no Ceará desde 1971. Antes disso, surgiram as dioceses do Crato, Sobral, Limoeiro do Norte, Iguatu, Crateús, Itapipoca, Quixadá e Tianguá, além de Fortaleza.

Legenda: Dom Luís Gonzaga Silva Pepeu será o arcebispo da Diocese de Baturité. Foto: Divulgação/CNBB.

AMPLIAÇÃO PASTORAL

A novidade foi confirmada pelo arcebispo metropolitano de Fortaleza, Dom Gregório Paixão. Segundo a Arquidiocese da Capital, desde que assumiu em dezembro de 2023, o líder religioso vinha atuando junto aos órgãos da Igreja por uma “nova Igreja particular que respondesse melhor às realidades humanas, sociais e religiosas do Maciço de Baturité e de áreas adjacentes”.

“Tenho grande carinho por esta região, mas vi claramente a necessidade de criar uma nova diocese para favorecer uma evangelização ainda mais próxima e eficaz. (...) Recebo Dom Pepeu com o coração aberto, certo de que sua experiência, sua sensibilidade pastoral e seu amor pela Igreja serão um grande dom para todo esse povo tão querido” Dom Gregório Paixão Arcebispo de Fortaleza

A criação da Diocese de Baturité foi celebrada, ainda, pelo governador Elmano de Freitas (PT), nesta quinta-feira (1º). “Uma medida que fortalece a presença da Igreja no interior e amplia o cuidado pastoral para muitas comunidades. Que seja um tempo de fé e união para todos e todas”, publicou o político, via redes sociais.

QUEM É DOM LUÍS PEPEU

Dom Luís Gonzaga Silva Pepeu é o arcebispo-bispo designado para a nova Diocese de Baturité. Religioso capuchinho, nasceu em Caruaru, em Pernambuco, em 18 de fevereiro de 1957, e foi ordenado presbítero em 8 de dezembro de 1982.

Dom Luís Pepeu é doutor em Direito Canônico. Foi nomeado bispo em 2001, sendo designado para Afogados da Ingazeira, em Pernambuco. Em 2008, tornou-se arcebispo de Vitória da Conquista, na Bahia, onde permaneceu até 2019, quando passou à condição de emérito. Atualmente, é vigário geral da Arquidiocese de Olinda e Recife.

“Acolho esta missão com disponibilidade, alegria e confiança na ação do Espírito Santo. Peço que me acompanhem com suas orações, para que eu possa ser um pastor segundo o Coração de Jesus, Bom Pastor” Dom Luís Gonzaga Silva Pepeu Arcebispo eleito da Diocese de Baturité

A partir da designação do papa Leão XIV, a nova circunscrição eclesiástica ainda passará pelo processo de instalação oficial da Diocese e a posse de Dom Luís Pepeu como arcebispo.