Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Papa Leão XIV cria a Diocese de Baturité e designa Dom Luís Pepeu como arcebispo

Nova circunscrição eclesiástica da Igreja Católica é a primeira a ser criada no Ceará desde 1971.

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
Ceará
Foto mostra fachada da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Palma, em Baturité.
Legenda: Igreja Matriz de Nossa Senhora da Palma será a Catedral da Diocese de Baturité.
Foto: Divulgação/Arquidiocese de Fortaleza.

O papa Leão XIV anunciou, nesta quinta-feira (1º), a criação da Diocese de Baturité, no interior do Ceará. A nova estrutura administrativa da Igreja Católica será liderada pelo Dom Luís Gonzaga Silva Pepeu, atual vigário-geral da Arquidiocese de Olinda e Recife, conforme designou o pontífice.

A Catedral da nova diocese será a Igreja Matriz Nossa Senhora da Palma, em Baturité. A circunscrição eclesiástica passará a englobar um território de 14 municípios, atualmente sob a responsabilidade da Arquidiocese de Fortaleza. São eles: 

  1. Acarape
  2. Aracoiaba
  3. Aratuba
  4. Barreira
  5. Baturité
  6. Canindé
  7. Caridade
  8. Guaramiranga
  9. Mulungu
  10. Pacoti
  11. Ocara
  12. Palmácia
  13. Paramoti 
  14. Redenção

A nova diocese será responsável por 21 paróquias e uma área pastoral, com cerca de 240 mil católicos em todo o território, segundo a Arquidiocese de Fortaleza. A área inclui, por exemplo, o Santuário de São Francisco das Chagas, em Canindé.

Veja também

teaser image
Ceará

Bispo emérito da Diocese de Crato encontra Papa Leão XIV; veja vídeo

teaser image
Ceará

Da periferia de Fortaleza, mulheres constroem a paz como direito e resistência

A circunscrição eclesiástica de Baturité é a primeira a ser criada no Ceará desde 1971. Antes disso, surgiram as dioceses do Crato, Sobral, Limoeiro do Norte, Iguatu, Crateús, Itapipoca, Quixadá e Tianguá, além de Fortaleza.

Retrato de Dom Luís Gonzaga Silva Pepeu.
Legenda: Dom Luís Gonzaga Silva Pepeu será o arcebispo da Diocese de Baturité.
Foto: Divulgação/CNBB.

AMPLIAÇÃO PASTORAL

A novidade foi confirmada pelo arcebispo metropolitano de Fortaleza, Dom Gregório Paixão. Segundo a Arquidiocese da Capital, desde que assumiu em dezembro de 2023, o líder religioso vinha atuando junto aos órgãos da Igreja por uma “nova Igreja particular que respondesse melhor às realidades humanas, sociais e religiosas do Maciço de Baturité e de áreas adjacentes”. 

“Tenho grande carinho por esta região, mas vi claramente a necessidade de criar uma nova diocese para favorecer uma evangelização ainda mais próxima e eficaz. (...) Recebo Dom Pepeu com o coração aberto, certo de que sua experiência, sua sensibilidade pastoral e seu amor pela Igreja serão um grande dom para todo esse povo tão querido”
Dom Gregório Paixão
Arcebispo de Fortaleza

A criação da Diocese de Baturité foi celebrada, ainda, pelo governador Elmano de Freitas (PT), nesta quinta-feira (1º). “Uma medida que fortalece a presença da Igreja no interior e amplia o cuidado pastoral para muitas comunidades. Que seja um tempo de fé e união para todos e todas”, publicou o político, via redes sociais.

QUEM É DOM LUÍS PEPEU

Dom Luís Gonzaga Silva Pepeu é o arcebispo-bispo designado para a nova Diocese de Baturité. Religioso capuchinho, nasceu em Caruaru, em Pernambuco, em 18 de fevereiro de 1957, e foi ordenado presbítero em 8 de dezembro de 1982.

Dom Luís Pepeu é doutor em Direito Canônico. Foi nomeado bispo em 2001, sendo designado para Afogados da Ingazeira, em Pernambuco. Em 2008, tornou-se arcebispo de Vitória da Conquista, na Bahia, onde permaneceu até 2019, quando passou à condição de emérito. Atualmente, é vigário geral da Arquidiocese de Olinda e Recife.

“Acolho esta missão com disponibilidade, alegria e confiança na ação do Espírito Santo. Peço que me acompanhem com suas orações, para que eu possa ser um pastor segundo o Coração de Jesus, Bom Pastor”
Dom Luís Gonzaga Silva Pepeu
Arcebispo eleito da Diocese de Baturité

A partir da designação do papa Leão XIV, a nova circunscrição eclesiástica ainda passará pelo processo de instalação oficial da Diocese e a posse de Dom Luís Pepeu como arcebispo.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Passageiros aguardam sob o abrigo de um ponto de ônibus em Fortaleza, enquanto um coletivo azul claro estaciona para embarque. Uma mulher segurando a mão de uma criança pequena em destaque no primeiro plano na parada de ônibus.
Ceará

Fortaleza e outras capitais têm aumento da tarifa de ônibus em 2026

Novo valor da passagem na capital cearense passa para R$ 5,40.

Redação
Há 1 hora
Foto mostra fachada da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Palma, em Baturité.
Ceará

Papa Leão XIV cria a Diocese de Baturité e designa Dom Luís Pepeu como arcebispo

Nova circunscrição eclesiástica da Igreja Católica é a primeira a ser criada no Ceará desde 1971.

Marcos Moreira
Há 1 hora
Imagem de termômetro de rua indicando altas temperaturas.
Ceará

Ceará tem onda de calor, com previsões de 3° C acima da normalidade

Com baixa umidade e escassez de chuvas, diversas cidades terão altas temperaturas.

Redação
Há 2 horas
Ceará

Chuvas em dezembro no Ceará ficam abaixo do esperado; veja volume

Em 35 dos 184 municípios cearenses, não houve registro de chuva neste mês.

Thatiany Nascimento
01 de Janeiro de 2026
Mulher de óculos vermelhos e camiseta branca sorri enquanto é filmada por um celular em uma mesa repleta de materiais de artesanato. Em primeiro plano, aparecem as mãos e as costas de outra mulher segurando o aparelho para realizar a gravação.
Ceará

Da periferia de Fortaleza, mulheres constroem a paz como direito e resistência

No Dia Mundial da Paz, liderança do Mondubim mostra que viver sem violência é ter os direitos garantidos.

Clarice Nascimento
01 de Janeiro de 2026
Pessoas acompanham queima de fogos à beira-mar durante a celebração de Réveillon, com fogos refletidos no oceano à noite.
Ceará

Fogos de artifício barulhentos: qual a lei que proíbe e como denunciar

No Reveillon, há um aumento de casos de descumprimento da legislação.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Imagens de câmeras de segurança mostram policiais auxiliando parto dentro de táxi em Fortaleza.
Ceará

Mulher entra em trabalho de parto dentro de táxi e é auxiliada por policiais em Fortaleza; vídeo

Família foi transferida para o Hospital Gonzaga Mota da Barra do Ceará.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Foto que contém Réveillon na Praia de Iracema.
Ceará

Região do Aterro da Praia de Iracema está própria para banho no Réveillon; veja locais

Boletim de balneabilidade foi divulgado nesta quarta-feira (31).

Luciano Rodrigues
31 de Dezembro de 2025
Mulheres aguardando em um ponto de ônibus urbano em Fortaleza, com um ônibus azul e branco parado para embarque.
Ceará

19 cidades do CE têm programa de passagens gratuitas para desempregados e estudantes; veja quais

Beneficiários são de municípios da Grande Fortaleza e do Cariri.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Dois líderes religiosos se cumprimentam em um palco ao ar livre, diante de uma multidão reunida na Praça de São Pedro, no Vaticano.
Ceará

Bispo emérito da Diocese de Crato encontra Papa Leão XIV; veja vídeo

Dom Fernando Panico esteve na última Audiência Geral de 2025 nesta quarta (31).

Redação
31 de Dezembro de 2025
Ônibus pega fogo em Canindé, no interior do Ceará, nesta quarta-feira (31)
Ceará

Ônibus pega fogo em Canindé, no interior do Ceará, nesta quarta-feira (31)

Corpo de Bombeiros atuou na ocorrência.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Bombeiros em uniformes vermelhos combatem rescaldo de incêndio, pulverizando água sobre destroços carbonizados e barris metálicos na sucata Chico Alves, em Fortaleza.
Ceará

‘Treinados para pior cenário’: como os bombeiros combateram incêndio na Sucata Chico Alves

Equipes de plantão no Natal foram mobilizadas para ocorrência.

Nicolas Paulino
31 de Dezembro de 2025
A imagem mostra um bombeiro saindo da frente da Sucata Chico Alves que foi incendiada, em Fortaleza.
Ceará

Corpo de Bombeiros encerra operação de combate a incêndio na Sucata Chico Alves

O trabalho dos bombeiros militares no local durou mais de três dias.

Messias Borges
31 de Dezembro de 2025
Idoso usa óculos escuros, boné e roupa esportiva para correr a corrida de São Silvestre.
Ceará

Cearense de 74 anos corre pela 25ª vez a corrida de São Silvestre

João Brito começou a correr para cuidar melhor da saúde e reduzir o consumo de bebida alcoólica

Thatiany Nascimento
31 de Dezembro de 2025
Montagem de fotos mostra drone em busca de cães e gatos vítimas de incêndio na sucata de Chico Alves.
Ceará

Drone busca cães e gatos vítimas do incêndio na sucata de Chico Alves

O local ficou tomado por fogo na véspera do último Natal.

Redação
30 de Dezembro de 2025
Homem destrói imagem centenária da Paróquia São Benedito, em Fortaleza
Ceará

Homem destrói imagem centenária da Paróquia São Benedito, em Fortaleza

Conforme o santuário, suspeito que derrubou peça é reincidente.

João Lima Neto
30 de Dezembro de 2025
Neto e filho de sanfoneiro, garotinho de 6 anos 'faz o que sabe' com a sanfona e surpreende
Ceará

Neto e filho de sanfoneiro, garotinho de 6 anos 'faz o que sabe' com a sanfona e surpreende

Aos três anos de idade o pequeno ganhou a primeira sanfona do avô e aprendeu a tocar o instrumento sozinho.

Gabriel Bezerra*
30 de Dezembro de 2025
Chico Alves, um homem idoso de boné azul e camisa azul, com uma máscara no pescoço, sentado em uma cadeira amarela, com ruínas de uma construção destruída e céu nublado ao fundo.
Ceará

‘O que me dói é minha gata que morreu’, diz Chico Alves sobre incêndio em sucata

Dono do estabelecimento consumido pelas chamas falou pela primeira vez sobre perdas.

Theyse Viana
30 de Dezembro de 2025
Empreendedora na Feira Mulher em Foco, em Fortaleza
Ceará

Feira Mulher em Foco encerra edições e consolida apoio a autonomia feminina

Evento reuniu mais de 150 expositoras e 2.600 visitantes em edições realizadas em dezembro

Agência de Conteúdo DN
30 de Dezembro de 2025
Senhora cearense viraliza dizendo que maior conquista de 2025 foi não ter 'endoidado'; veja vídeo
Ceará

Senhora cearense viraliza dizendo que maior conquista de 2025 foi não ter 'endoidado'; veja vídeo

O filho, Arialdo Soares, é quem captura a essência única da mãe.

Gabriel Bezerra*
29 de Dezembro de 2025