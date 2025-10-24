Diário do Nordeste
Alunos poderão usar nota das três últimas edições do Enem no Sisu

Mudança foi anunciada pelo MEC e já valerá para o Sisu 2026.

Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
foto de aluno utilizando aplicativo do Sisu em celular.
Legenda: Sisu é o sistema por meio do qual são preenchidas vagas em cursos de graduação em instituições públicas com base nas notas do Enem.
Foto: Shutterstock.

Uma nova mudança anunciada pelo Ministério da Educação (MEC) deve beneficiar os estudantes que concorrem a vagas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) em 2026 por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Agora, os alunos poderão usar a melhor das notas obtidas nas últimas três edições do exame. A decisão foi publicada na portaria do MEC no Diário Oficial da União da última segunda-feira (20).

Antes, o Sisu utilizava como regra para seleção apenas a nota obtida no último Enem aplicado, em prova realizada meses antes. A partir da mudança, os alunos terão mais opções, podendo escolher a nota não só da edição mais recente do Enem, como das três últimas. 

Conforme o texto publicado em 20 de outubro, "serão consideradas as três últimas edições do Enem imediatamente anteriores ao processo seletivo do Sisu, devendo ser utilizada, para fins de inscrição, classificação e eventual seleção em suas opções de curso, a edição em que o estudante obtenha a melhor média ponderada".

Criado para avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao fim da educação básica, o Enem é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil. A nota pode ser utilizada no Sisu, no Prouni, no Fies e também em universidades de Portugal conveniadas com o Inep.

Mudanças Enem 2025

O MEC, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), anunciou a utilização dos resultados do exame para a certificação de conclusão do ensino médio e a inscrição pré-preenchida no sistema para os concluintes do ensino médio da rede pública.  

A certificação de conclusão é voltada para maiores de 18 anos que indicarem essa finalidade no momento da inscrição. A lista de instituições certificadoras será divulgada por meio de portaria específica do Inep.

O MEC destacou que o retorno da certificação pelo Enem não exclui o papel do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), que continua sendo aplicado e possibilitando a certificação de conclusão do ensino médio.  

As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. No entanto, em virtude da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, o Enem 2025 será realizado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

