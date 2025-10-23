Inep divulga cartão com local de prova do Enem 2025; veja como consultar

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou, nesta quinta-feira (23), o cartão de confirmação de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. O documento pode ser acessado na "Página do Participante" e contém informações como número de inscrição, datas, horários e local de prova.

Os exames serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, em todas as 27 unidades da Federação.

Em três cidades do Pará — Belém, Ananindeua e Marituba —, a aplicação ocorrerá excepcionalmente nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que acontecerá em Belém durante o período regular do exame. Nessas localidades, o cartão de confirmação ainda será disponibilizado.

O Enem será dividido em dois dias:

No primeiro domingo, os participantes farão as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, além da redação

No segundo dia, será a vez de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Cada área conta com 45 questões objetivas

Simulado do Enem por aplicativo

Para auxiliar na preparação, o Ministério da Educação (MEC) disponibilizou o aplicativo MEC Enem – o Simuladão do Enem, que oferece simulados por área do conhecimento, correção automatizada de redação, vídeos, apostilas e um assistente virtual de estudos.

A ferramenta está disponível gratuitamente e busca apoiar os candidatos na reta final de preparação para o exame.