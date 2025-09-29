Diário do Nordeste
CNU 2025: confira guia completo para o 'Enem dos Concursos'

A segunda edição do processo seletivo oferece 3.652 vagas para 32 órgãos públicos federais

Escrito por
Renato Bezerra renato.bezerra@svm.com.br
(Atualizado às 13:56)
Papo Carreira
Candidatos de concurso público
Legenda: As provas objetivas serão aplicadas no próximo domingo (5)
Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A primeira fase do Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025 acontece no próximo domingo (5), com a aplicação das provas objetivas em 228 cidades brasileiras, contemplando as cinco regiões do país. No Ceará, as avaliações serão aplicadas em Fortaleza, Caucaia, Crateús, Juazeiro do Norte e Sobral. 

A segunda edição do processo seletivo oferece 3.652 vagas para 32 órgãos públicos federais, reservando 35% das oportunidades para ações afirmativas.

O que é o CNU?

O Concurso Nacional Nacional Unificado é um modelo de seleção criado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), que reúne em uma única estrutura vagas para diversos órgãos federais do Brasil. Por centralizar a seleção e provas em um só certame, passou a ser conhecido como o "Enem dos concursos"

Quem pode participar?

As inscrições para o CNU 2025 aconteceram de 2 a 20 de julho. O certame é voltado para qualquer cidadão brasileiro ou português, com 18 anos ou mais, e com a devida formação acadêmica ou técnica exigida para o cargo. O processo de inscrição ainda exige que os interessados tenham conta ativa no GOV.BR, em qualquer nível. 

Inscrições do CNU

Na atual edição, o certame registrou 761.528 inscrições, com pessoas inscritas de 4.951 municípios brasileiros. O Rio de Janeiro tem o maior número de inscritos para o CNU 2025, com 108.838 candidatos, 14,2% do total. O Distrito Federal (102.940) e São Paulo (77.682) aparecem na sequência. Já o estado com menos inscritos foi o Acre, com 4.101.

No ranking, o Ceará foi o 3º estado do Nordeste com mais candidatos, confirmando 27.605 inscritos. A Bahia lidera as inscrições com 65.602 concorrentes, seguida de Pernambuco, com 38.280.

Os cargos foram agrupados em 9 blocos temáticos, com a mesma sistemática de inscrição para diferentes cargos dentro do mesmo bloco, com definição de lista de preferência​. Os blocos organizam os cargos e órgãos do poder Executivo federal por áreas de atuação semelhantes, para facilitar o direcionamento dos candidatos conforme sua formação acadêmica, experiência e interesses profissionais.

Dentro do mesmo bloco, o candidato teve a opção de se inscrever para mais de um cargo e definir a ordem de preferência, em caso de aprovação.

Os nove blocos temáticos do CNU 2 são:

1.   Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência;
2.   Cultura e Educação;
3.   Ciências, Dados e Tecnologia;
4.   Engenharias e Arquitetura;
5.   Administração;
6.   Desenvolvimento Socioeconômico;
7.   Justiça e Defesa;
8.   Intermediário – Saúde;
9.   Intermediário – Regulação.

Como será a prova?

No CNU 2 são dois dias de aplicação de provas. O primeiro dia, no domingo (5), será dedicado somente à aplicação das provas objetivas, para todos os candidatos inscritos. No segundo dia de provas, previsto para 7 de dezembro, serão realizadas as provas discursivas. Dessa vez, no entanto, somente os candidatos habilitados na 1ª fase e convocados para a segunda fase do concurso realizarão as provas. 

Para os cargos de nível superior, a prova objetiva será composta por 90 questões de múltipla escolha, sendo 30 de Conhecimentos Gerais e 60 de Conhecimentos Específicos. Já os candidatos de nível intermediário farão prova com 68 questões de múltipla escolha.

Para alguns cargos, também haverá avaliação de títulos. O resultado final com os nomes dos aprovados será conhecido em fevereiro de 2026.

Locais de prova

Os cartões de confirmação com os locais de prova do CNU 2025 foram divulgados no dia 22 de setembro. O documento informa o endereço de realização da prova, sala, número de inscrição, além de dados sobre atendimento especializado ou uso de nome social, quando solicitado.

Para consultar, basta acessar o site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a banca organizadora da segunda edição do certame. Embora não seja obrigatório apresentar o cartão no dia da prova, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos recomenda que os inscritos levem o documento impresso ou em versão digital para evitar imprevistos.

Dicas finais para a prova

As provas objetivas serão aplicadas de 13h às 16h30 para todos os candidatos a cargos de nível intermediário e de 13h às 18h para candidatos a cargos de nível superior. Os portões serão fechados 30 minutos antes do início das provas, às 12h30min, tendo como base o horário oficial de Brasília. 

O candidato deverá comparecer ao local designado somente com caneta esferográfica de tinta azul ou preta em material transparente, documento de identificação com foto e o comprovante de inscrição. 

Podem ser utilizados como documento de identificação: 

  • Carteira de Identidade (RG)
  • Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
  • Passaporte brasileiro
  • Carteira de Trabalho
  • Certificado de reservista 
  • Carteiras expedidas por órgãos militares
  • Carteiras expedidas por órgãos fiscalizadores de exercício profissional

O que não pode levar?

Segundo o edital, será eliminado do CNU 2025 o candidato que for flagrado durante a realização das provas com algum dos itens abaixo: 

  • Máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
  • Aparelhos eletrônicos, tais como iPod, smartphone, telefone celular, agenda eletrônica, aparelho MP3 player, notebook, tablet, palmtop, pen drive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, bem como relógio de qualquer espécie;
  • Óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc;
  • Lápis, lapiseira (grafite), corretor líquido e/ou borracha.

Se o candidato estiver portando algum dos itens citados no edital, deve informar ao fiscal da sala, que ficará responsável por recolher o material e colocar em uma embalagem a ser lacrada. 

Cronograma completo do CNU 2025

  • Prova objetiva: 5/10/2025, das 13h às 18h
  • Convocação para prova discursiva: 12/11/2025
  • Convocação para confirmação de cotas e PcD: 12/11/2025
  • Envio de títulos: de 13 a 19/11/2025
  • Prova discursiva (para habilitados na 1ª fase): 7/12/2025
  • Procedimentos de confirmação de cotas: de 8 a 17/12/2025
  • Divulgação da 1ª lista de classificação: 30/1/2026
