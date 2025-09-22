CNU 2025 disponibiliza cartão de confirmação nesta segunda-feira (22)

Os cartões de confirmação do Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025 são divulgados nesta segunda-feira (22), a partir das 18 horas. No documento, os candidatos podem consultar informações como o local de aplicação da prova.

Para consultar, é simples: basta acessar o site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a banca organizadora da segunda edição do certame.

O CNU está previsto para ser aplicado em 5 de outubro em pelo menos 228 municípios do País, entre eles estão localidades cearenses como Fortaleza, Caucaia, Crateús, Juazeiro do Norte e Sobral.

O que tem no cartão de confirmação do CNU?

O documento, entre outras informações, indica:

número de inscrição;

data, hora e local de prova;

se a pessoa inscrita tem direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social.

Apesar de não ser obrigatório, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e a FGV recomendam que os candidatos levem o cartão impresso no dia da realização da prova, visando facilitar a localização.

Quando acontece o CNU 2025

Para os inscritos nos cargos de nível superior, a prova objetiva será aplicada em 5 de outubro, das 13h às 18h, e a discursiva em 7 de dezembro, das 13h às 16h.

Já os candidatos a funções de nível intermediário farão as avaliações nos mesmos dias, mas em horários reduzidos: 5 de outubro, das 13h às 16h30, e 7 de dezembro, das 13h às 15h.

Em todos os casos, os portões serão fechados às 12h30 (horário de Brasília), meia hora antes do início.

Edição de 2025 tem mais de 3,6 mil vagas

A segunda edição do CNU contempla 3.652 vagas em 32 órgãos e entidades.

Mais de 760 mil pessoas se inscreveram para participar da seleção, sendo a maioria delas das regiões Sudeste (247.838) e Nordeste (229.436), seguidas pelas Centro-Oeste (150.870), Norte (84.651) e Sul (48.733).