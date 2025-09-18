O governo prorrogou até a próxima terça-feira (23) o prazo para que os aprovados na primeira edição do Concurso Nacional Unificado (CNU), realizada em 2024, manifestem interesse em permanecer na lista de espera dos cargos. O prazo inicial terminaria nesta quinta-feira (18).

A manifestação de interesse pelas vagas é obrigatória para todos os candidatos em lista de espera que desejam permanecer habilitados no banco de aprovados.

Somente aqueles que confirmarem a vontade de continuar na lista poderá ser convocado futuramente para nomeação e posse, conforme a abertura de vagas e sua classificação. Quem não registrar a manifestação dentro do prazo será eliminado de todas as listas de espera.

Como seguir na lista de espera do CNU 1?

A confirmação deve ser feita pelo site ou aplicativo do SOUGOV.BR e até o encerramento do período é possível alterar a escolha. Veja o passo a passo:

Confira se você está em lista de espera, acessando a sua área do candidato no site do CPNU: https://cpnu.cesgranrio.org.br/login; Então, acesse o site ou o aplicativo SOUGOV.BR, com a sua conta GOV.BR; No aplicativo SOUGOV.BR, acesse a área de confirmação de interesse. Leia o edital e, depois, clique em iniciar; Leia todas as orientações e clique em avançar; Verifique seus dados cadastrais e, se necessário, atualize-os. Depois, clique em confirmar e avançar; Clique em editar para indicar sua intenção em cada um dos cargos listados. Selecione “sem interesse” ou “com interesse” e depois clique em confirmar escolha; Após confirmar sua escolha em todos os cargos, clique em confirmar e avançar; Revise e confirme seus dados, tanto os cadastrais (nome, endereço, telefone), quanto a sua manifestação de interesse; Assinale a declaração de conferência e pronto, é só aguardar.

Lista de espera atualizada sai em outubro

O resultado das novas listas de espera alteradas com base nas respostas das manifestações de interesse será divulgado até 10 de outubro.

Conforme o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), todos os candidatos aprovados em lista de espera serão informados por e-mail e receberão aviso por meio da Caixa Postal do GOV.BR.