CNU 2024: candidatos em lista de espera têm até o dia 18 para se manifestar e seguir concorrendo

Candidatos aprovados em lista de espera na 1ª edição do Concurso Nacional Unificado (CNU 1), realizada em 2024, devem manifestar interesse, a partir desta terça-feira (9), para seguir concorrendo às vagas para as quais estão habilitados.

A confirmação deve ser realizada até as 23h59 de 18 setembro, pelo site ou aplicativo do SOUGOV.BR. Até o encerramento do período é possível alterar a escolha.

A etapa é obrigatória e essencial para os participantes permanecerem na lista de espera. Aqueles que não se manifestarem no prazo, serão retirados e deixam de concorrer a futuras convocações do CNU 1.

Quem desejar seguir disputando as vagas ou está em dúvida, deve responder afirmativamente. Já os candidatos com certeza de que não vão assumir a oportunidade devem responder "não" à manifestação de interesse.

É importante destacar que essa etapa não gera direito adquirido à vaga, nem garante nomeação ou posse, constituindo somente requisito formal para o participante permanecer habilitado à eventual convocação, seguindo os termos do edital.

Como seguir na lista de espera do CNU 1

Confira se você está em lista de espera, acessando a sua área do candidato no site do CPNU 1 https://cpnu.cesgranrio.org.br/login; Então, acesse o site ou o aplicativo SOUGOV.BR, com a sua conta GOV.BR; No aplicativo SOUGOV.BR, acesse a área de confirmação de interesse. Leia o edital e, depois, clique em iniciar; Leia todas as orientações e clique em avançar; Verifique seus dados cadastrais e, se necessário, atualize-os. Depois, clique em confirmar e avançar; Clique em editar para indicar sua intenção em cada um dos cargos listados. Selecione “sem interesse” ou “com interesse” e depois clique em confirmar escolha; Após confirmar sua escolha em todos os cargos, clique em confirmar e avançar; Revise e confirme seus dados, tanto os cadastrais (nome, endereço, telefone), quanto a sua manifestação de interesse; Assinale a declaração de conferência e pronto, é só aguardar.

Se o candidato indicar não ter interesse em determinado cargo, ele será eliminado da lista de espera dessa vaga, inclusive para possíveis contratações temporárias. Já quem confirmar interesse, permanece na lista de espera daquela função e poderá ser chamado para nomeação e posse, caso surjam vagas dentro da sua classificação.

O que acontece se não manifestar interesse?

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) destaca não haver limite para a manifestação de interesse — os participantes podem se declarar interessados em todos os cargos nos quais esteja em lista de espera.

No entanto, caso não atendam ao chamado de manifestação de interesse no prazo, serão retirados da lista de espera e eliminados de todos os cargos para os quais estão aprovados em lista de espera.

Veja também Papo Carreira CNU 2025: resultado de pedido de cotas e de atendimento especial é divulgado; veja como consultar Papo Carreira Empresa de tecnologia abre mais de 100 vagas em Fortaleza e outras três capitais; veja detalhes

Lista de espera atualizada sai em outubro

O resultado das novas listas de espera alteradas com base nas respostas das manifestações de interesse será divulgado até 10 de outubro.

Conforme o MGI, todos os candidatos aprovados em lista de espera serão informados por e-mail e receberão aviso por meio da Caixa Postal do GOV.BR.