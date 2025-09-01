CNU 2025: resultado de pedido de cotas e de atendimento especial é divulgado; veja como consultar

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou os resultados definitivos de homologação de inscrição das vagas do Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025 destinadas pessoas autodeclaradas negras, indígenas, quilombolas e com deficiência (PCD). A consulta deve ser feita no site da banca organizadora.

Os candidatos também podem acessar a resposta à solicitação individualmente na página de acompanhamento do certame, com número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e senha do portal Gov.br.

A segunda edição do CNU oferece 3.652 vagas para 32 órgãos públicos federais, reservando 35% das oportunidades para ações afirmativas.

Também foi divulgado o resultado definitivo dos pedidos de atendimento especial para gestantes, lactantes e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

As relações finais com os pedidos deferidos ou negados trazem os nomes dos candidatos publicados na seguinte ordem: número de inscrição, nome e bloco temático, ordem alfabética.

Veja também Papo Carreira 2 mil jovens disputam 220 vagas em programa de primeiro emprego no Pecém Papo Carreira Uece e Urca abrem inscrições para vestibular, com 4.250 mil vagas no total; veja detalhes

Provas

As provas do CNU 2025 serão aplicadas em 218 municípios de todo o país em dois dias. A primeira fase ocorrerá em 5 de outubro e corresponde à prova objetiva, composta por questões de múltipla escolha, com cinco alternativas e apenas uma correta.

O resultado da prova objetiva e a convocação para a prova discursiva serão divulgados em 12 de novembro.

A segunda fase está agendada para 7 de dezembro. Essa etapa avaliará o domínio do conteúdo, a capacidade de argumentação e clareza de raciocínio do candidato.