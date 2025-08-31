Diário do Nordeste
2 mil jovens disputam 220 vagas em programa de primeiro emprego no Pecém

O projeto é considerado pioneiro por ser o primeiro, no Ceará, realizado por um município

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Professor dá aula para estudantes de São Gonçalo do Amarante
Legenda: Aulão de matemática marcou preparação para a seleção
Foto: Divulgação

Mais de 2 mil estudantes de São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza, participaram, neste domingo (31), do processo seletivo do programa Minha Primeira Chance, que oferece 220 vagas de qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho. 

O projeto de jovens aprendizes é considerado pioneiro por ser o primeiro do Estado realizado por um município, com investimento de R$ 4 milhões da Prefeitura de São Gonçalo. O objetivo é atender a demanda crescente de empresas instaladas no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp).

No sábado (30), em um gesto simbólico, o prefeito Marcelo Teles (Professor Marcelão), que é docente de carreira, ministrou um aulão de matemática para mais de 500 jovens. A atividade marcou a preparação final antes das provas, que avaliaram conhecimentos de Português, Matemática, Atualidades e Redação.

“Com o programa Minha Primeira Chance estamos construindo caminhos, formando talentos e preparando São Gonçalo para um futuro com mais dignidade, trabalho e esperança”, destacou o prefeito.

Conheça o programa

O Minha Primeira Chance é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável. Os selecionados terão direito a curso gratuito, transporte, lanche, material didático, seguro de vida e uma bolsa no valor de meio salário mínimo durante o período de formação.

As vagas estão distribuídas em 11 turmas, com cursos voltados para Assistente Administrativo, Assistente de Projetos e Processos, além de Logística e Produção.

O projeto prevê uma etapa de 12 meses de aulas teóricas. Durante esse período, os jovens também serão encaminhados para empresas parceiras, onde terão a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos em sala. A aula inaugural dos aprovados será no dia 15 de setembro.

