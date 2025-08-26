Rota marítima Pecém-Ásia cresce 48% e já leva carne bovina para a China

A rota marítima que conecta Pecém e Ásia, operada pela APM Terminals em parceria com a MSC, registrou aumento de 48% no volume de cargas em apenas sete meses de operação. Desde o início da rota, em janeiro, foram movimentados 32.371 TEUs (contêineres).

Segundo a APM, o itinerário integra o terminal cearense a portos estratégicos do continente asiático, como Mundra (Índia), Singapura, Yantian (Shenzhen), Ningbo, Xangai, Qingdao e Busan, fortalecendo a posição do Pecém como alternativa logística para exportadores e importadores, sobretudo de commodities.

Em julho, a rota alcançou mais um marco, com os primeiros embarques de carne bovina da Minerva Foods com destino a Xangai. O movimento inaugura a participação da proteína animal na pauta de exportações via Pecém, setor considerado estratégico pela companhia.

Segundo Daniel Rose, diretor-presidente da APM Terminals Suape e Pecém, “a expectativa é atrair novos perfis de cargas, tanto de importação quanto de exportação”.

A nova rota amplia a competitividade logística do Ceará frente aos grandes portos do Sudeste e Sul. De acordo com André Gonzaga, gerente de operações da APM Terminals, a conexão direta com a Ásia “reduz custos e otimiza o tempo de transporte”, beneficiando principalmente cadeias de proteína animal e algodão.