Fábrica de itens de estética automotiva no Ceará terá investimento de R$ 150 milhões

A cearense Vonixx, fabricante de produtos para estética automotiva, iniciou a construção de um novo parque industrial nas imediações da BR-116, em Fortaleza. A iniciativa faz parte do plano de expansão da companhia, centrado no aumento da capacidade produtiva e fortalecimento da presença internacional.

Com um investimento estimado em R$ 150 milhões, o projeto está em fase final de terraplanagem e tem previsão de conclusão para dezembro de 2026.

Veja também Victor Ximenes Rede pernambucana abrirá primeiro restaurante em Fortaleza

Geração de empregos

A expectativa da companhia é gerar 2 mil postos de trabalho diretos, com oportunidades distribuídas entre as áreas de produção, logística, pesquisa e desenvolvimento, atendimento ao cliente, marketing e tecnologia da informação. As vagas devem contemplar profissionais de Fortaleza, Itaitinga, Maracanaú, Caucaia e municípios vizinhos.

Serão produzidos na planta itens como ceras automotivas, limpadores, aromatizantes, restauradores de plásticos e outros. A capacidade produtiva é de 36 milhões de litros por ano.

Faturamento de R$ 700 milhões

O segmento de embelezamento de veículos gira US$ 40 bilhões por ano globalmente e, no mercado da América Latina, a Vonixx é líder, com projeção de faturar R$ 700 milhões neste ano, sob ritmo de crescimento acelerado. A marca já exporta para 40 países.

“A construção da nova fábrica é um passo estratégico que fortalece nossa estrutura operacional e amplia nossa competitividade”, comenta Paulo Nobre, CEO da empresa.

A empresa iniciou suas operações em 2005, sob o nome Quimiflex, com atuação local e uma linha básica de produtos. Com o crescimento, passou a se chamar Vonixx. Seu parque fabril possui mais de 11.200 m² e laboratório próprio. A companhia possui forte relação com a carnaúba, matéria-prima para ceras automotivas, cultivada em abundância no Ceará.