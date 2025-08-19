Rede pernambucana abrirá primeiro restaurante em Fortaleza

Com investimento de R$ 6 milhões, o grupo Entre Amigos, especializado em gastronomia regional, prepara-se para adentrar o mercado cearense com sua primeira operação fora de Pernambuco. O restaurante ficará no Shopping RioMar Fortaleza, com capacidade para 400 pessoas.

A casa, que deve abrir as portas em novembro, vai gerar 100 empregos diretos na capital cearense. Com 1.600 m² de área, o empreendimento terá brinquedoteca e parquinho infantil, atrações hoje consideradas imprescindíveis para atrair famílias no acirrado segmento de restaurantes.

O cardápio regional tem como carro-chefe a carne de sol de bode, famosa em Pernambuco, e abrange pratos do sertão ao mar.

Fundada em 1994, em Recife, a rede possui atualmente três unidades, todas na capital pernambucana.