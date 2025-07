Maior restaurante do Ceará abre neste ano com investimento de R$ 20 milhões

Fortaleza ganhará, ainda neste segundo semestre, um empreendimento gastronômico de 6 mil metros quadrados, que deverá ser o maior restaurante em área do Ceará.

Com investimento de R$ 20 milhões, o Jêrei Restô ficará no Bairro Guararapes, próximo ao Centro de Eventos. As obras de construção já estão em andamento.

A projeção é de 200 empregos diretos durante a operação.

Capacidade para 700 pessoas

Aliás, os números do projeto impressionam: capacidade para mais de 700 pessoas, 110 vagas de estacionamento, parquinho infantil de 300 m², cozinha com 4 chefs simultâneos e cardápio com 150 pratos.

Os empresários à frente do complexo são Zezinho e Soraya Jereissate, conhecidos por marcas como Casa Magalhães (hoje pertencente ao Grupo O Boticário), GreenLife Academias, Casa Bauducco e Sal & Brasa. A sociedade inclui também Rafael Cunha e Ronaldo Azzolin.

A escolha pelo Guararapes, segundo os empreendedores, se deu pela valorização imobiliária da região e pelo "vácuo de restaurantes de grande porte" na área.

A ideia é que o espaço seja utilizado para eventos e até shows. O projeto prevê ainda salões para aniversários infantis para até 150 pessoas.