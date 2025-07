Ele vendeu duas empresas por mais de R$ 20 milhões e agora aposta em geradores verdes

Ele sempre foi inquieto. Aos 17 anos, consertava computadores e, percebendo que havia demanda crescente, lá pelos idos de 1997, começou a oferecer aos clientes uma espécie de "plano de saúde" para os PCs, por R$ 30 mensais.

Ainda adolescente, o cearense Patrick Lima lembra que foi chamado para resolver um problema de rede em um hotel cujo sistema operava com a tecnologia Novel, então desconhecida por ele. O dono do hotel questionou se ele conseguiria corrigir a falha. Patrick não fazia ideia, mas disse "sim" sem hesitação. Passou a noite em claro estudando Novel e no dia seguinte, sanou o gargalo em meia hora, fechando seu primeiro contrato de manutenção.

A ideia vingou e logo o empreendedor se viu com dezenas de clientes, majoritariamente hotéis de Fortaleza. Nascia a CSI, empresa que mais tarde se tornou uma holding multimilionária, com braços em locação de equipamentos de audiovisual, computadores e geradores de energia.

No pico, o faturamento do grupo ultrapassou os R$ 20 milhões/ano, com milhares de contratos pelo País e empresas compradas ao longo do caminho.

Negócios vendidos

No ano passado, o empresário decidiu vender dois de seus negócios. A CSI Tech, focada em aluguel de equipamentos de TI, foi negociada por quase R$ 20 milhões e, pouco depois, sua empresa de audiovisual acabou sendo adquirida por R$ 6 milhões.

Foto: Divulgação

Agora, o foco é alavancar o negócio de geradores de energia (CSI Geradores). Esses equipamentos são locados para empresas, eventos e obras. A companhia já recebeu R$ 15 milhões em investimentos nos últimos 18 meses, como parte de seu plano de expansão.

Hidrogênio verde

Parte desse valor, em torno de R$ 3 milhões, foi destinada à compra dos dois primeiros geradores movidos a hidrogênio verde da América Latina, em parceria com a Qair.

A aposta mira um nicho ainda pouco explorado no Brasil: soluções sustentáveis para geração temporária de energia. Além do uso de hidrogênio, a empresa estuda modelos híbridos com bancos de baterias e sistemas solares. A sede da CSI já opera 100% com energia solar.

“Não quero ser só uma locadora de geradores. Nosso foco é oferecer soluções que contribuam para os objetivos de sustentabilidade das empresas”, afirma o empresário.

Patrick diz que ainda recebe propostas para vender a CSI Geradores, mas acredita que não é o momento certo para o M&A. A companhia vale em torno de R$ 40 milhões, segundo ele.

“Agora é hora de crescer mais, agregar valor e consolidar essa operação. O mercado de energia limpa ainda tem muito espaço para inovação”.

O empresário ainda critica o viés de mercado que desvaloriza empresas localizadas fora do eixo Rio-São Paulo.

“Já ouvi em reuniões com fundos que, a cada 100 km de distância de São Paulo, a empresa perde 1% do seu valuation. Isso precisa mudar. O Nordeste tem talento, tem inovação e tem resultados concretos para mostrar”, afirma.