Quais as 20 cidades 'mais ricas' do Ceará? Eusébio lidera o ranking

A população do município de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, detém a maior renda média mensal do Ceará, com R$ 4.607,83. O valor, que considera os ganhos do(a) responsável pelo domicílio, supera, com larga vantagem, o montante registrado em Fortaleza (pouco mais de R$ 3 mil), que aparece na segunda colocação do ranking.

Os números fazem parte de estudo divulgado nesta segunda (21) pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), com base em estatísticas do IBGE, referentes ao ano de 2022.

Eusébio se notabilizou ao longo das últimas décadas por abrigar empreendimentos imobiliários de altíssimos padrão, recebendo famílias de Fortaleza em busca de amplos espaços, luxo e bem-estar. Isso, naturalmente, impulsionou a economia da cidade, levando para a região shopping centers, comércios, restaurantes e escolas de qualidade.

Entre os 20 municípios com os maiores rendimentos, predominam cidades da Região Metropolitana de Fortaleza e de polos regionais como Sobral, Juazeiro do Norte e Crato. O padrão observado é de maior urbanização, dinamismo econômico e inserção no mercado de trabalho formal.

Destaque para Jaguaribara, a primeira da lista do interior, com R$ 2,2 mil de média; e Aquiraz, outra cidade com cifra acima de R$ 2 mil.

Da RMF, desponta também Itaitinga, uma das cidades cearenses que mais crescem, tanto em termos populacionais como nos econômicos, atraindo recentemente uma série de investimentos privados e se tornando um importante hub logístico para o Estado e a Região Nordeste.

Os 20 municípios com maior renda média no Ceará