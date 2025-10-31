Diário do Nordeste
Jornalistas do Sistema Verdes Mares após premiação.

Ceará

SVM vence prêmio Aecipp de Jornalismo nas categorias rádio e TV

Esse é o 4º Prêmio de Comunicação da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém

Redação 29 de Outubro de 2025
Imagem mostra diferentes garrafas de bebidas alcoólicas sobre uma mesa, incluindo vodka, whisky, tequila, rum e licor.

Ceará

Laudos descartam metanol em óbito investigado no Ceará

Com a atualização, até a noite dessa segunda-feira (6), o Estado segue investigando dois casos suspeitos de intoxicação

Carol Melo 07 de Outubro de 2025
Homem de terno azul e gravata azul de bolinhas fala em um microfone em ambiente formal, possivelmente uma sessão parlamentar.

PontoPoder

Cláudio Pinho tem contas de 2018 rejeitadas na Câmara de São Gonçalo e pode ficar inelegível

O problema encontrado no processo diz respeito ao repasse de duodécimos pela Prefeitura à Câmara Municipal em valor inferior ao indicado na Lei Orçamentária

Ingrid Campos 02 de Outubro de 2025
Imagem em plano aberto mostra esteiras de cargas no Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Também aparece um caminhão à direita e um ao centro da imagem, além de alguns ônibus à esquerda.

Opinião

Por que estas três cidades apresentam a maior eficiência na gestão fiscal no Ceará?

Apenas uma cidade registrou nota máxima entre 181 cidades cearenses analisadas

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 24 de Setembro de 2025
Professor dá aula para estudantes de São Gonçalo do Amarante

Papo Carreira

2 mil jovens disputam 220 vagas em programa de primeiro emprego no Pecém

O projeto é considerado pioneiro por ser o primeiro, no Ceará, realizado por um município

Redação 31 de Agosto de 2025
Foto que contém placa de pista em obras na BR-222

Negócios

Obras atrasadas e falta de manutenção nas rodovias até o Pecém elevam custo logístico no Ceará

Conjunto de rodovias que leva ao principal porto do Estado está longe da condição ideal

Luciano Rodrigues 09 de Agosto de 2025
Foto que contém trecho da CE-156, com placas indicativas da rodovia

Negócios

Obras na rodovia CE-156, que conecta a BR-222 ao Pecém, começam nesta terça-feira (29)

Rodovias que levam ao porto passam por intervenções

Redação 28 de Julho de 2025
imagem de uma usina de hidrogênio verde

Opinião

Por que a australiana Fortescue ainda não decidiu sobre o investimento em hidrogênio verde no Ceará?

Multinacional foi a primeira a assinar Memorando de Entendimento (MoU) para projeto de hidrogênio verde no Estado

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 01 de Julho de 2025
Dois homens aparecem usando um guarda-chuva em um cenário chuvo no interior do Ceará

Ceará

Chove em pelo menos 72 cidades neste domingo (29) no Ceará; veja previsão do tempo

Nesta manhã, o céu apresenta variação entre nublado e parcialmente nublado em todas as macrorregiões

Redação 29 de Junho de 2025
Vídeo

Segurança

Câmera de segurança registra guarda municipal antes de desaparecer em Guaramiranga

Fernando José da Silva trabalhava na Guarda Municipal de São Gonçalo do Amarante

Redação 22 de Maio de 2025
