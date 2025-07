Obras na rodovia CE-156, que conecta a BR-222 ao Pecém, começam nesta terça-feira (29)

A CE-156 passará por obras de recuperação do asfalto a partir desta terça-feira (29), segundo a Superintendência de Obras Públicas do Estado (SOP-CE). Essa rodovia é uma das vias que ligam a BR-222 ao Porto do Pecém, sendo essencial para a logística do Ceará.

A SOP informou que se trata de obras de melhoria viária, sem um orçamento específico para a rodovia em questão. A CE-156 interliga o distrito de Lagoa do Juvenal (Maranguape) à Taíba (São Gonçalo do Amarante), em trajeto de aproximadamente 70 quilômetros (km), passando por localidades como Catuana e Sítios Novos, ambas na Caucaia.

As obras da ficarão concentradas, segundo a pasta, na recuperação asfáltica a partir de Catuana. A estrada é uma alternativa para o tráfego de veículos até o Porto do Pecém, além da CE-155.

Enquanto a CE-156 tem um trajeto maior e passa por municípios como Maranguape, Pentecoste, Caucaia e São Gonçalo do Amarante, a CE-155, com 21 km de extensão, abriga o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), e começa em uma rotatória na BR-222, no distrito de Catuana, terminando em frente ao terminal portuário.

Legenda: Situação da CE-156 é de estrada esburacada em vários trechos Foto: Thiago Gadelha

CE-155 também recebeu investimentos de corredor logístico

Outra estrada importante para o escoamento de mercadorias é a rodovia CE-155, com 21 km de extensão. Segundo a SOP, essa estrada foi duplicada e entregue no ano passado como parte de um corredor logístico que interliga os portos do Pecém e do Mucuripe.

O investimento total nas obras de duplicação da estrada CE-155 foi de R$ 84,2 milhões, segundo a pasta.

"O projeto visa beneficiar o escoamento da produção que embarca e desembarca no Ceará, através do corredor logístico entre o Porto do Pecém e o Porto do Mucuripe, interligando-se também com a BR-222", informou.

"Além de favorecer o trânsito no Litoral Oeste ao se conectar com outras vias estaduais, como CE-085 (Via Estruturante) e CE-348, a duplicação da CE-155 amplia a capacidade de circulação de veículos pesados, facilitando a logística de transporte para o Pecém e empresas instaladas na Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE)", completa a pasta.

A construção de uma rotatória em frente ao acesso ao portão II do Porto do Pecém também foi realizada, com investimento de R$ 3,5 milhões e entregue com a duplicação.

BR-222 e Anel Viário em duplicação

A maioria das rodovias que interliga ao Porto do Pecém estão passando por obras de duplicação, com exceção da CE-085, que não tem alças de acesso para a CE-155, principal ligação com o Cipp.

Legenda: Viaduto da CE-085, conhecida como Via Estruturante, sobre a CE-155. Não há alças de acesso para acessar uma ou outra rodovia neste ponto Foto: Thiago Gadelha

Conforme a SOP, o 4º Anel Viário passou por obras de duplicação, e atualmente "passa por melhorias nos 32 km de extensão, que englobam a construção e restauração de uma série de estruturas". O investimento total na via chega a R$ 97 milhões.

Já a BR-222, a partir do entroncamento com o final do 4º Anel Viário, está com obras avançadas de duplicação, com vários trechos entre a BR-020 já operando em pista dupla. Essas obras, no entanto, só vão até a entrada da CE-155. A partir desse trecho, a rodovia volta a funcionar em pista simples.