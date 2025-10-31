Diário do Nordeste
A foto mostra viaturas da Polícia Militar estacionadas no Ceará.

Segurança

Policial militar é baleado por criminosos em Maranguape

O PM estava de folga e trafegava em uma motocicleta, quando foi alvo do ataque criminoso.

Redação 30 de Outubro de 2025
Gabarito sendo preenchido.

Papo Carreira

Concurso público tem 335 vagas para área da educação em Maranguape; veja edital

Os salários chegam a R$ 4.885,64.

Bergson Araujo Costa 24 de Outubro de 2025
Vista aérea de comunidade tomada pelo TCP

Segurança

Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra tesoureiro do Terceiro Comando Puro (TCP), facção que se aliou à GDE

O suspeito tem 42 anos e já estava detido no sistema penitenciário do Estado. Ele trabalha para a facção desde outubro do ano passado

Luana Severo e Emanoela Campelo de Melo 17 de Setembro de 2025
draco comando vermelho prisao facção ceará polícia civil rio de janeiro

Segurança

Líder do CV preso em Copacabana é transferido para presídio no Ceará após Polícia encontrar 10 celulares em cela

38 mandados de prisão foram cumpridos na sexta fase da Operação Nocaute

Emanoela Campelo de Melo e Messias Borges 05 de Setembro de 2025
Viaturas policiais nas ruas para cumprir mandados de prisão contra membros do Comando Vermelho

Segurança

Polícia cumpre 38 mandados de prisão contra membros do CV no Ceará

Operação foi realizada na capital cearense, em Maranguape e em Maracanaú

Redação 05 de Setembro de 2025
A facção criminosa Comando Vermelho impõe medo em Maranguape

Segurança

Célula do Comando Vermelho é investigada por homicídios e expulsão de famílias em Maranguape

O grupo é apontado como responsável pela morte de uma adolescente de 17 anos, que carregava bebê no colo, e de comandar uma série de assassinatos e ataques em um dos municípios mais violentos do Brasil

Emerson Rodrigues 16 de Agosto de 2025
Foto que contém trecho da CE-156, com placas indicativas da rodovia

Negócios

Obras na rodovia CE-156, que conecta a BR-222 ao Pecém, começam nesta terça-feira (29)

Rodovias que levam ao porto passam por intervenções

Redação 28 de Julho de 2025
Imagem de uma viatura da Polícia Militar do Ceará após participar de uma intervenção policial com morte

Segurança

Homem com tornozeleira eletrônica é morto em ação da PMCE em Maranguape; família denuncia 'covardia'

A Polícia Militar sustenta que os PMs reagiram a uma 'injusta agressão' e que um policial foi baleado. Familiares do homem morto alegam que ele estava deitado e não tinha arma

Messias Borges 18 de Julho de 2025
Vida de cima de Itapipoca

Opinião

Pelo menos cinco cidades no Ceará já estão se adaptando para enfrentar a crise climática

Foto frontal Bruna Damasceno
Bruna Damasceno 29 de Junho de 2025
TCE Ceará

PontoPoder

Três cidades no Ceará mantiveram pagamento a servidores mortos em 2024, mostra TCE; em duas, erro foi corrigido

Inspeção realizada pela Corte de Contas verificou o pagamento de servidores municipais em 2024 que haviam falecido em anos anteriores

Luana Barros 20 de Janeiro de 2025
