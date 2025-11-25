Diário do Nordeste
Mulher sofre mal súbito e morre em academia de Maranguape

Empresária participava de aula de spinning quando passou mal.

Ceará
Imagem mostra grupo de pessoas aglomeradas em volta de mulher que faleceu devido a mal súbito em aula de spinning em academia de Maranguape.
Legenda: Empresária sofria de hipertensão arterial e passou mal durante exercício intenso.
Foto: Arquivo Pessoal.

Uma mulher, de 54 anos, morreu após sofrer um mal súbito enquanto se exercitava, nessa segunda-feira (24), em uma academia no Centro de Maranguape. 

A empresária Áurea Maria participava de uma aula de spinning — ciclismo em ambiente fechado — quando passou mal.

O que aconteceu?

À TV Verdes Mares, o marido da vítima detalhou que ela sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico subaracnóideo

A condição é caracterizada por uma hemorragia cerebral devido ao rompimento de um vaso sanguíneo no cérebro. Segundo o hospital Einstein Hospital Israelita, geralmente pode ser causada por um quadro de hipertensão arterial.  

O viúvo confirmou que, apesar de saudável, ela sofria de pressão alta e tinha historio de AVC na família.

Áurea Maria chegou a ser socorrida por profissionais de saúde que estavam na academia e foi encaminhada a uma unidade de saúde. No entanto, acabou não resistindo e faleceu no hospital

O Diário do Nordeste solicitou mais detalhes sobre o caso à rede Allp Fit, que administra o local, e aguarda retorno. 

