Mulher sofre mal súbito e morre em academia de Maranguape

Uma mulher, de 54 anos, morreu após sofrer um mal súbito enquanto se exercitava, nessa segunda-feira (24), em uma academia no Centro de Maranguape.

A empresária Áurea Maria participava de uma aula de spinning — ciclismo em ambiente fechado — quando passou mal.

O que aconteceu?

À TV Verdes Mares, o marido da vítima detalhou que ela sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico subaracnóideo.

A condição é caracterizada por uma hemorragia cerebral devido ao rompimento de um vaso sanguíneo no cérebro. Segundo o hospital Einstein Hospital Israelita, geralmente pode ser causada por um quadro de hipertensão arterial.

O viúvo confirmou que, apesar de saudável, ela sofria de pressão alta e tinha historio de AVC na família.

Áurea Maria chegou a ser socorrida por profissionais de saúde que estavam na academia e foi encaminhada a uma unidade de saúde. No entanto, acabou não resistindo e faleceu no hospital.

O Diário do Nordeste solicitou mais detalhes sobre o caso à rede Allp Fit, que administra o local, e aguarda retorno.

Veja também Ceará Cearense Edcley teria antecipado mais questões do Enem meses antes de prova Ceará Feridos, tumulto e fila gigante marcam abertura de loja em Caucaia

Velório e sepultamento

Ainda segundo o familiar, a empresária será velada nesta quarta-feira (26), às 14 horas, na Funerária Paz Eterna, localizada no Centro de Maranguape.

O sepultamento acontecerá no dia seguinte, às 10h30, no Cemitério Parque da Saudade, em Caucaia.