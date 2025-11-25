O cearense Edcley Teixeira teria vazado mais duas questões da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, meses antes da aplicação. Com os novos itens, sobe para pelo menos sete o número de perguntas "previstas" pelo estudante.

Até então, era público que o jovem tinha supostamente adiantado cinco questões durante uma transmissão ao vivo, dias antes do segundo domingo de provas do certame. Três delas foram anuladas pelo Ministério da Educação (MEC).

Quais são as novas questões?

Nesta terça-feira (25), o portal g1 revelou mensagens de Edcley nas quais ele expõe as respostas de duas perguntas que acabariam caindo na avaliação de Matemática, cerca de oito meses depois.

Os novos itens vazados foram:

178 da prova azul, 176 da cinza, 169 da amarela e 172 da verde;

140 da prova azul, 144 da cinza, 137 da amarela e 148 da verde.

Até esta manhã, ambas continuam sendo consideradas válidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que ainda não se manifestou sobre o caso.

Perguntas foram divulgadas em grupo no WhatsApp

As questões foram compartilhadas por Edcley, em 17 de março deste ano, num grupo no aplicativo WhatsApp formado por alunos que integram sua mentoria para o exame.

"Uma coisa eu garanto: se cair no Enem, pode marcar '125/216' sem medo de ser feliz… Nem leia, não", escreveu na época.

Então, oito meses depois, a avaliação de Matemática e suas Tecnologias trouxe uma questão sobre probabilidade e lançamento de dados na qual a resposta correta foi: "Artur, com possibilidade de 125/216".

Ainda no mesmo mês, o cearense enviou outra mensagem:

"Você tem 10 ml de uma solução com concentração de 99,95% de água e o restante de cloro. [De] quantos mililitros de água pura você precisaria adicionar a essa solução para que a concentração de água passe a ser de 99,90%?". A resposta fornecida por ele foi cinco.

Então, em 16 de novembro, uma pergunta com os mesmo números caiu no Enem. Na ocasião, somente a unidade de medida diferiu: de mililitros para litros. E novamente a resposta adianta por Edcley se repetiu: cinco.

'Sei que todos vocês acertaram'

Após a aplicação do segundo domingo de Enem, o estudante comemorou no grupo de alunos sobre as "previsões" das perguntas.

Na ocasião, resgatou as mensagens enviadas em março e afirmou: "Olha isso!!! Sei que todos vocês acertaram", em referência à questão de lançamento de dados.

"A questão da água, que eu mandei no PV [privado] de todos… Mandei no grupo também! E também tem nos nossos PDFs de pré-teste. Se alguém errou, é porque não fez", continuou sobre a outra.

Ele também havia comemorado os cinco itens "previstos" durante uma transmissão ao vivo em 11 novembro.

Veja também Ceará Urca é condenada por fraude em política de cotas e deve pagar R$ 40 mil por danos morais Ceará Igreja de Fátima, em Fortaleza, proíbe intenções para políticos em missas

Como o cearense teve acesso às perguntas?

Edcley teria percebido que algumas questões do Enem eram pré-testadas na prova do Prêmio Capes de Talento Universitário, voltada aos alunos do primeiro ano da graduação. Pré-testes são provas que o Inep cria para testar perguntas que podem entrar no exame do Ensino Médio.

A partir disso, ele teria montado um esquema no qual oferecia pelo menos R$ 10 por cada pergunta memorizada por participantes da iniciativa.

Era necessário decorar os itens porque a prova do concurso é realizada em um computador, então não seria possível sair com o caderno de questões.

No edital do certame não há cláusula explícita que impeça o participante de divulgar as questões da prova após o exame, apesar do documento estabelecer que qualquer anotação ou rascunho deve ser obrigatoriamente devolvido.

Acho que vocês ainda não têm dimensão do que significa o Prêmio Capes. É como se encontrassem a prova do Enem jogada no chão na véspera da prova." Edcley Teixeira Universitário

O que diz Edcley?

Em entrevista ao "Fantástico", exibida domingo (23), o estudante negou ter cometido fraude ou ter conhecimento do que cairia no Enem 2025, e defendeu que o caso foi uma "coincidência".

À TV Globo, ele confessou que conheceu as perguntas por meio do concurso do Ministério da Educação que ele participou em 2024, o Prêmio Capes. "Desconfiei que pudesse ser algum tipo de pré-teste", revelou.

Em relação ao ato de pagar estudantes para memorizar questões do concurso, ele disse não ver má-fé na atitude e justificou que somente atuava em prol da sua mentoria.

Cobrando R$ 1.320 por aluno, o cearense oferta assessoria e apostilas para quem deseja ser aprovado no Enem. Nas propagandas, afirma: "Novas questões pré-testadas que podem cair no Enem!!".

O que dizem as autoridades?

O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou, também ao "Fantástico", que o Enem "continua, os dois gabaritos já foram divulgados, e o resultado final sairá em janeiro de 2026".

O presidente do Inep, Manuel Palacios, disse ao programa que "não há qualquer risco técnico" de fraude na prova de 2025 e que nenhum candidato foi prejudicado por pelo cearense.

A Polícia Federal (PF) apreendeu computador e celular do cearense Edcley e as investigações sobre o caso seguem.