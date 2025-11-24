Diário do Nordeste
Igreja de Fátima, em Fortaleza, proíbe intenções para políticos em missas

Medida foi tomada pela Paróquia para prevenir episódios de 'mal-estar' por conta de partidos.

Escrito por
Matheus Facundo matheus.facundo@svm.com.br
Ceará
Fachada de igreja moderna branca com vitrais coloridos, cruz no topo e um grande rosário decorativo pendurado, sob céu azul-claro. A Igreja em questão é a Igreja de Fátima, em Fortaleza.
Legenda: Paróquia já anuncia novidade aos fiéis em missas desde 19 de novembro.
Foto: Ismael Soares.

A partir de dezembro, a Igreja de Fátima, em Fortaleza, não vai mais permitir registro de intenções para figuras políticas durante a Santa Missa. O anúncio foi feito por meio das redes sociais, e comentado em entrevista pelo pároco, o Padre Ivan De Souza: "A Igreja é para unir". 

Segundo o padre, há muitos anos, em especial em momentos de acirramento político, havia um mal-estar quando se citavam alguns nomes durante a missa. "Quem vem para a igreja, é para rezar, louvar e se entregar a Deus. Você não deve vir para estar brigando com o próximo por conta de políticos", pontua Ivan. 

"A gente notava vários arranhões, até mesmo entre famílias. Nós como padres não podemos tomar posição política, pois na igreja estão todos os partidos", pontuou o pároco, que disse ainda "preferir prevenir do que remediar", visto que 2026 é ano eleitoral. 

A decisão já é anunciada nas missas aos fiéis na Igreja de Fátima desde 19 de novembro, o padre Ivan pontuou que a novidade tem sido aplaudida: "Penso que é uma coisa muito boa que estamos fazendo".

'Espírito de unidade'

"Essa decisão nasce do desejo de preservar o espírito de unidade, oração sincera e neutralidade, garantindo que o altar seja sempre um espaço de encontro com Deus, livre de qualquer expressão que possa gerar divisão ou interpretações inadequadas", diz comunicado oficial divulgado pela Paróquia.

Segundo a igreja, "continuamos acolhendo com amor todas as intenções pessoais, familiares e comunitárias, sempre com o coração aberto para rezar pelas necessidades de cada fiel". 

Matheus Facundo
Há 9 minutos
