Referência de devoção à Virgem Maria no Ceará, a Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Fortaleza, celebra 70 anos de inauguração em outubro deste ano. Fundada em 1955, o Santuário se enche a cada dia 13 do mês, especialmente em maio e outubro, por fiéis que creem na intercessão e na dedicação de Maria.

Ao longo de 7 décadas, o lugar se tornou um marco religioso na capital cearense e uma referência cultural, patrimonial e até mesmo turística – já que recebe visitantes de outras cidades, estados ou países. É um símbolo territorial em uma das principais avenidas de Fortaleza, a Av. Treze de Maio.

O pároco da igreja é o padre Ivan de Souza, que chegou na comunidade em fevereiro de 2008 vindo da Diocese do Crato. Ao Diário do Nordeste, ele conta que o Santuário de Fortaleza é o segundo em número de fiéis, perdendo apenas para Fátima, em Portugal.

“No dia 13 de maio, nós temos uma população de 300 mil fiéis que acompanham a procissão. Em outubro, são 80 mil a 100 mil fiéis na caminhada”, afirma. Esse número compreende tanto moradores de Fortaleza quanto católicos vindos do interior e de outros estados do Brasil.

Para a Igreja Católica, um Santuário é uma igreja frequentada por fiéis vindos de outras regiões atraídos por alguma imagem, relíquia ou culto que existe especificamente naquele local. A Igreja de Fátima é popularmente conhecida como Santuário, mas esse título foi dado pelos fiéis.

Santuário de Fátima é o segundo em número de fiéis, perdendo apenas para o de Fátima, em Portugal

“O santuário tá dentro do coração do povo, na cabeça do povo. A Igreja não impôs essa condição, mas é a própria comunidade que fala. E aqui tem tudo para ser santuário por conta do número de celebrações, atendimento de confissões, de escuta” Padre Ivan de Souza pároco da Igreja de Fátima há 17 anos

Esse sentimento é reforçado pelos católicos que assistem às celebrações no espaço. “Toda missa que a gente participa aqui, a gente se emociona, a gente percebe o quanto Nossa Senhora de Fátima tem uma energia muito positiva. Não tem como a gente não se emocionar quando entra aqui na Igreja de Fátima”, afirma o professor Paulo Araripe, fiel que estava em uma das missas que a reportagem visitou.

Além da relevância religiosa, o local é um símbolo da cidade, como explica Tiago Vieira Cavalcante, professor do departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará (UFC). "Igrejas como a de Fátima exercem uma centralidade na cidade. São lugares não somente de passagem, mas também de encontro. São marcos geográficos devido à sua imponência, mas também à sua importância histórica”, diz.

Quando surgiu a Igreja de Fátima

A história de uma das igrejas mais conhecidas de Fortaleza começa em 9 de outubro de 1952, quando a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima chega à cidade diretamente de Portugal. A figura já havia percorrido diversos países com objetivo de espalhar a mensagem de oração e penitência revelada por Nossa Senhora aos três pastorinhos, em 1917.

A figura foi recebida com grande alegria: as ruas da cidade ornamentadas com faixas e milhares de bandeirinhas nas vias, como registra o pesquisador Eduardo Fontes no livro “As pouco lembradas igrejas de Fortaleza”. As visitas da imagem peregrina se iniciaram na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, na Prainha, seguindo pela Igreja Matriz dos Remédios, no Benfica, e depois para a Igreja de Nossa Senhora da Salete, no Montese.

Uma solenidade de bençãos aos doentes foi realizada na Praça José de Alencar e, ao final do evento, a imagem caiu e se quebrou. A peregrinação foi encerrada e a figura retornou a Portugal, com a promessa de que retornaria à Fortaleza no ano seguinte.

Sob a influência dessa visita, surge a ideia da construção de um santuário para homenagear Nossa Senhora de Fátima em Fortaleza. O novo templo foi organizado pela comissão formada pelo prefeito de Fortaleza Paulo Cabral de Araújo, dos monsenhores José Mourão Pinheiro e André Viana Camurça, de João Jacques Ferreira Lopes e do médico Aníbal Santos.

Legenda: Álida é neta do coronel que doou o terreno para a construção da Igreja. Ela relembra que, quando a santa veio para Fortaleza, ela foi uma das anjinhas [da coroação] Foto: Kid Jr

O terreno de 100m² onde foi construída a igreja foi doado pelo coronel Pergentino Ferreira e a esposa Albertina. Quem relembra a história é a neta do casal, Álida Ferreira, de 81 anos. Os avós eram proprietários do Sítio Canadá, localidade que deu origem ao bairro Redenção e, posteriormente, ao ‘de Fátima’.

“Meus avós moravam aqui perto e eu morava no Benfica. A gente vinha para o sítio deles. Minha família toda participou da construção da igreja”, recorda. Ela frequenta a Igreja semanalmente e fala do significado do local para a família. "Essa igreja representa muita coisa, a devoção que nós temos, que meus avôs nos passaram", conclui.

Um grupo de senhoras chamadas de Operárias de Fátima passou a visitar casas, comércios e indústrias da cidade para levantar recursos para a construção da igreja. Foram arrecadados mais de 1 milhão e trezentos mil cruzeiros. O projeto e a execução da obra foram entregues ao engenheiro Luciano Ribeiro Pamplona.

A construção do santuário se estendeu durante os anos de 1954 e 1955, e foi elevado à condição de paróquia no dia 14 de setembro de 1955 pelo decreto n.º 105 do Arcebispo Metropolitano de Fortaleza.

Com o valor, uma missa campal em 28 de dezembro de 1952 lançou a pedra fundamental do novo templo consagrado a Nossa Senhora de Fátima. No ano seguinte, a imagem peregrina volta a Fortaleza e fica exposta no Santuário em construção, com uma série de atividades durante os dias 14, 15, 16 de dezembro de 1953.

O decreto só entrou em vigor no dia 13 de outubro de 1955, quando o padre Gerardo de Andrade Ponte tomou posse como pároco da Igreja. Ele permaneceu por vinte anos no cargo, sendo um dos fundadores do Colégio São Tomás de Aquino.

Em 1956, uma lei municipal oficializa a troca do nome do Bairro Redenção para Bairro de Fátima, pela influência do Santuário.

Em maio de 2024, a imagem peregrina vinda de Portugal voltou ao Ceará. Foram realizadas uma série de atividades, com missas, momento de adoração, show de louvor e celebrações eucarísticas. Além de Fortaleza, a figura passou pelas dioceses de Crato, Sobral e Tianguá.

Promessa à vida da neta

A Igreja Católica entende Maria, mãe de Jesus, como uma figura humana que grande importância no cristianismo. É ela que intercede pelos fiéis junto a Deus no céu. Por isso, muitos católicos rezam e fazem pedidos à Virgem Maria com a intenção de serem atendidos.

Foi por um pedido à Nossa Senhora de Fátima que a neta de Noélia Aguiar, de 85 anos, sobreviveu há mais de 30 anos. Quando nasceu, a pequena Marina contraiu uma infecção generalizada devido à perda de líquido amniótico durante a gravidez. Mesmo com a incerteza dos médicos, Noélia recorreu àquela que advoga pelos devotos.

Noélia frequenta a Igreja de Fátima desde o início do local, quando a construção da paróquia ainda se iniciava

Hoje, a neta tem 36 anos e é médica onco pediatra no Hospital Infantil Albert Sabin, um ‘milagre’ para Noélia. "Eu digo a ela, você tá cuidado das crianças porque Deus a salvou com essa missão", afirma. Por essa promessa, Noélia leva um buquê de flores para a igreja nas celebrações do dia 13.

“Eu disse assim: 'minha mãezinha, peça aí a Jesus pela saúde da minha netinha, que ela fique boa'. Fiz uma oração tão forte, era por volta de meia-noite. Eu senti Nossa Senhora com ela nos braços. Eu perguntei ao meu filho e ele disse que foi a hora que ela começou a melhorar" Noélia Aguiar devota de Nossa Senhora

Ela frequenta o espaço religioso desde o início da construção. Nascida em Camocim, veio ainda jovem para Fortaleza e escolheu o Santuário para se casar, há 64 anos. "Eu já disse que é daqui para Camocim, no jazigo da minha família", diz.

A crença e convicção por Nossa Senhora também faz parte da história de Maria do Rosário Alves, que participa da Paróquia de Fátima há 32 anos. Natural do Piauí, ela veio para Fortaleza ainda jovem e solteira após perder o emprego e o noivado de cinco anos.

“Eu fiquei para baixo, na lama mesmo, até que uma colega minha me falou que aqui era muito bom para fazer oração. Eu vim num dia 13 de maio e fiz um pedido a Nossa Senhora que queria ter tudo de volta”, relata.

Em setembro, ela começou a frequentar a igreja e participar das novenas para a Virgem Maria, e, no mês seguinte, encontrou aquele que se tornaria seu esposo. O rápido namoro logo se tornou casamento e Maria do Rosário conquistou uma nova vida. Em 2021, o marido faleceu no dia 13 de abril após passar cinco anos e meio doente.

“Eu não vim para cá atrás de um homem, vim atrás de minhas melhoras, mas Deus me mostrou [ele]. Eu me casei, faz parte da nossa vida e fui muito feliz com isso”, comenta Maria.

“A gente sabe que Nossa Senhora não salva, ela não cura, mas intercede e acho que ela colocou [meu pedido] na mão do filho. Foi seu filho que me deu tudo na minha mão, quando eu estava precisando. O que Deus tinha para me dar estava aqui”, afirma.

Essas histórias são alguns exemplos que retrataram a fé e devoção de quem frequenta a Igreja de Fátima, como afirma padre Ivan. “São muitas histórias e a gente fica assim impressionado com a questão das curas. Quantas curas, sabe? Tem essa questão da gravidez de mulheres que não conseguiam engravidar. Depois, quanto a questão do trabalho, do profissional. Muitos que estão desempregados, que chegam às vezes aqui, sofridos, desesperados, mas se colocam ali”, diz.

Patrimônio de Fortaleza

Segundo Thiago Vieira, a Igreja de Fátima pode ser considerada um patrimônio da cidade diante da dinâmica geográfica e afetiva que possui. “Muitos ali se casaram, muitos a frequentam e muitos organizam o seu dia de acordo com os acontecimentos que se dão ali”, explica.

Os meses mais movimentados são os de maio — dia em que se festeja Nossa Senhora de Fátima — e de outubro, quando ocorreu o milagre do sol, considerada a última aparição da Virgem Maria aos pastorinhos. Segundo Padre Ivan, a cada dia 13 são realizadas 11 missas, de 5 horas até as 20 horas.

Detalhes dos vitrais, da parte interna e outros da Igreja de Fátima

Nesse período, a Igreja de Fátima fica movimentada de fiéis e peregrinos de muitas partes do Estado e do Brasil, influenciando a economia de Fortaleza. Comerciantes e feirantes montam barracas na Praça Pio IX para a venda de artigos religiosos.

“Eu até gosto de brincar dizendo assim: só não reza quem não quiser, porque tem reza demais nesse dia. Há horários para todas as pessoas participarem da Santa missa no dia 13, porque a cidade de Fortaleza é muito tocada pelo dia 13”

Segundo padre Ivan, o dia 13 é uma data de “muita oração e rezas”. Aidee Bonfim é orientadora da leitura orante da Bíblia no igreja e, segundo ela, a organização do espaço e dos funcionários é voltado para os festejos marianos. “Dia 13 aqui é simplesmente voltado para o dia 13. Os padres não fazem outra coisa, porque são 11 missas e vem muitas pessoas de fora”, diz.

Estátua protetora

Quem passa pela Avenida 13 de Maio também observa uma grande imagem feita em devoção à Nossa Senhora na Praça Pio IX, logo em frente à igreja. A figura de 15 metros de altura foi inaugurada em 13 de maio de 2008, com uma grande caminhada da Igreja do Carmo até o Santuário.

A figura imponente de 15 metros de altura foi construída anos depois da Igreja, em 2008

Padre Ivan, responsável por celebrar o encerramento dos festejos, relembra que foi um grande momento para a comunidade de fiéis que frequentam a Igreja de Fátima. Cerca de 45 mil pessoas acompanharam a procissão. Um palco montado na frente da igreja recebeu a imagem com um show de fogos de artifício e chuva de papel picotado. Foram realizadas 10 missas ao longo do dia.

A estátua da Virgem Maria foi idealizada pelo vereador Walter Cavalcante, que elaborou um projeto de lei para a construção da obra. A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, o projeto e a emenda que garantiu os recursos para realização da construção.

A imagem foi encomendada ao artista plástico Francisco José Alencar Diniz, conhecido por Franciné Diniz. Construída com ferro, brita, cimento e gesso, a figura foi coberta por material acrílico, revestido de tinta e recoberto de esmalte sintético. Ao longo dos anos, a imagem passou por obras de restauração, como manutenção da estrutura interna e nova pintura.