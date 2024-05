Fortaleza recebe visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima; veja programação

De 4 a 11 de maio, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima – vinda do Santuário dedicado a santa em Portugal – estará em Fortaleza e protagonizará série de atividades. O início se dá neste sábado (4), no Ginásio Paulo Sarasate.

O momento deve contar com louvor, oração, pregação e celebração eucarística, e tem presença confirmada de atrações como Babi Maria, Maurício Duran, Ana Clara e Ítalo Poeta com o grupo Exército de Deus.

Além disso, padre Gilvan Manoel, CM, dom Jacinto Brito e dom Valdemir Santos completam o time. O arcebispo emérito de Teresina (PI), dom Jacinto Brito, presidirá a missa com a presença de bispos e padres de dioceses nordestinas.

A Arquidiocese de Fortaleza não será a única a receber a imagem. A peregrinação acontecerá também nas dioceses de Crato, Sobral e Tianguá. Detalhes específicos da programação em cada diocese, bem como horários e locais das celebrações e eventos relacionados, poderão ser acompanhados através dos veículos de comunicação de cada igreja particular.

O encerramento em âmbito nacional acontecerá em 13 de outubro, com a bênção da réplica da capelinha, construída em plena comunhão com o Santuário de Fátima, em Portugal e o adeus de Fátima, em João Pessoa (PB).

Oração e conversão

A passagem por Fortaleza é histórica. Há 70 anos, uma imagem peregrina de Fátima também esteve na capital cearense, dando origem ao Santuário de Fátima e à construção dos arcos por onde ela passou, em Sobral e Crateús.

Vigário da Paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro Henrique Jorge, padre Vanderlúcio Souza explica que o evento faz da parte da I Jornada Mariana do Nordeste (JMN) promovida pelo Movimento da Imaculada Conceição (Servitas) em parceria com a Arquidiocese de Fortaleza, Comunidade Um Novo Caminho, Comunidade Recado, Toca de Assis e Comunidade Casa da Paz, em João Pessoa (PB).

Legenda: Santuário de Fátima será um dos lugares por onde a imagem passará Foto: Fabiane de Paula

Segundo ele, a aparição de Nossa Senhora de Fátima aos três pastorinhos, em 1917, trouxe uma mensagem ao mundo: de oração e conversão. "É o cerne, o coração da mensagem de Fátima", diz.

"O retorno dessa imagem juntamente a essa visita, essa peregrinação, vem recordar a todos nós a poderosa mensagem de Fátima, que reside justamente em coisas tão simples, como a oração, ou seja, em buscar a presença de Deus. E também a conversão, aquele olhar interior para si e ver o que precisa ser mudado, sobretudo em tempos de tanta violência, conflitos mundiais e tragédias".

Para o sacerdote, a oportunidade é perfeita para cristãos atualizarem o compromisso de transformação interior. "Só ela vai garantir a mudança do mundo, a construção de uma sociedade melhor".

Veja abaixo a programação completa da passagem da imagem peregrina por Fortaleza:

4 de maio (Sábado)

14h – Abertura da Jornada Mariana do Nordeste – acolhida da imagem peregrina no Ginásio Paulo Sarasate

5 de maio (Domingo)

7h às 12h – Comunidade Um Novo Caminho, Dionísio Torres

13h às 15h30 – Santa Casa de Misericórdia, Centro

16h às 19h – Catedral Metropolitana, Centro

6 de maio (Segunda-feira)

8h às 14h – Meios de Comunicação

15h às 21h – Santuário de Fátima, Fátima

7 de maio (Terça-feira)

8h às 13h – Comunidade Recado, Fátima

14h às 19h – Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Glória, Cidade dos Funcionários

8 de maio (Quarta-feira)

8h às 11h30 – Comunidade Mariana Porta do Céu, Maraponga

12h às 13h – Missa no Detran da Maraponga

14h às 19h – Matriz da Paróquia Mãe Santíssima, Parque Dois Irmãos

9 de maio (Quinta-feira)

8h30 – Cúria Arquidiocesana, Centro

10h30 – Carmelo Santa Teresinha, Dias Macedo

12h – Toca de Assis (CEU), Dias Macedo

18h – Matriz da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Genibaú e ficará ate às 13h do dia seguinte

10 de maio (Sexta-feira)

14h às 19h – Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Messejana

11 de maio (Sábado)

8h às 13h – Matriz da Paróquia Santa Luzia, Meireles

14h às 19h – Matriz da Paróquia Santo Antônio, Itaitinga

12 de maio (Domingo)

5h – Saída para a Diocese de Crato