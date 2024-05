Moradores de Fortaleza reúnem doações para apoiar vítimas das enchentes no RS; saiba como ajudar

Um grupo de moradores de Fortaleza, no Ceará, decidiu arrecadar doações para as vítimas das recentes enchentes no Rio Grande do Sul. Em menos de 24 horas, foram reunidos três mil litros de água mineral, quatro toneladas de alimentos e cerca de R$ 17 mil, que serão revertidos m cestas básicas. As doações serão enviadas até o fim da próxima semana.

Segundo o empresário Sávio Câmara, um dos organizadores do movimento, a ideia da arrecadação partiu de outro empresário, Leodir Nunes, que é gaúcho. Ele "idealizou e nós abraçamos a ideia", comentou o voluntário.

Legenda: São aceitos produtos como itens de higiene pessoal, garrafas de água, roupas e alimentos Foto: Fabiane de Paula

Estão sendo recebidos produtos como itens de higiene pessoal, alimentos, roupas e garrafas de água mineral. Todo o arrecadado será enviado ao Sul em um veículo da empresa do idealizador da campanha. Ele, inclusive, irá acompanhar a viagem e fiscalizar a entrega às vítimas.

Como ajudar?

Os produtos arrecadados estão sendo armazenados em uma empresa de transportes localizada no bairro Paupina, em Fortaleza. No entanto, há a possibilidade de as doações serem recolhidas. Neste caso, os doadores devem entrar em contato pelo número (85) 98402-3736.

Interessados em doar quantias devem enviar para a chave PIX: pixsolidariososrs@gmail.com.

Serviço

Arrecadação de doações para vítimas das enchentes no RS

Local de entrega das doações: Rua José Pereira 2, 635, Paupina, Fortaleza (FP Transportes e Logística)

Data limite para envio das doações: Terça-feira (7 de maio)

Contato para solicitar veículo para receber as doações: (85) 98402-3736