Número de mortos por fortes chuvas no RS sobe para 56; tragédia afeta mais da metade do Estado

O Governo do Rio Grande do Sul informou neste sábado (4) que subiu para 56 o número de mortos em decorrência das fortes chuvas que afetam o Estado durante esta semana. De acordo com o relatório da Defesa Civil, ainda 74 pessoas estão feridas e 67 estão desaparecidas.

Além disso, o documento apontou que, dos 497 municípios gaúchos, mais da metade (56,5%) foram afetados pela tragédia, o que deixou mais de 24,6 mil pessoas desalojadas — 8,2 mil estão em abrigos.

Como medida preventiva, o Rio Grande do Sul orienta a população a se cadastrar em um sistema para receber os alertas meteorológicos da Defesa Civil.

Veja também Zoeira Whindersson Nunes arrecada mais de R$ 1 milhão em vaquinha para doações ao Rio Grande do Sul País Aeroporto de Porto Alegre suspende voos por tempo indeterminado devido à tragédia das chuvas no RS País Miss Brasil 2008 está desaparecida há três dias após chuvas no RS; modelo está grávida

Prefeito de cidade com vítimas soterradas pede ajuda

O prefeito de Roca Sales, no interior do Rio Grande do Sul, Amilton Fontana (MDB), disse nas redes sociais, na noite dessa sexta-feira (3), que cerca de 15 pessoas estão soterradas na cidade — uma das mais afetadas pelas chuvas. O município, de cerca de 11,5 mil habitantes, enfrenta dificuldades de comunicação, acesso a serviços básicos e falta de equipamentos de socorro para atender as vítimas.

"Essa informação foi repassada por vizinhos. Tem pessoas em Três Pinheiros, no Pinheirinho, na Serrinha, que estão soterradas e a gente precisa fazer o resgate", citou Fontana, em publicação da prefeitura no Instagram.

"Roca Sales vive um caos. Roca Sales foi praticamente destruída novamente. Acho que, das cheias, foi a que mais destruiu o município. A gente não consegue ir a lugar nenhum. Temos de ir de barco. A situação é bem complicada, bem difícil", afirmou. O gestor reforçou ainda a necessidade de apoio aéreo para busca de desaparecidos nas áreas rurais, água e alimentos para as pessoas atingidas pela cheia.

Veja também Papo Carreira Enem dos Concursos: CNU é adiado devido à tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul, anuncia Governo Negócios Pessoas atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul poderão realizar saque do FGTS, diz Caixa

Aeroporto fechado

Devido ao rompimento de um dique na região, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, teve de suspender as operações por 24 horas. A interrupção teve início às 20h30min dessa sexta (3) e deve seguir até este sábado (3).

Segundo o jornal Gaúcha ZH, os voos começaram a ser cancelados por volta de 19 horas e há relatos de que passageiros foram avisados quando já estavam na sala de embarque, o que provocou transtornos e indignação.

Miss Brasil desaparecida

Grávida de sete meses, a Miss Brasil 2008, Natalia Anderle, 37, está desaparecida há três dias. A modelo foi visitar a família no município de Roca Sales, um dos mais prejudicados pela tragédia, mas não deu mais notícias para marido e amigos.

O presidente do Miss Grand, Evandro Hazzy, disse que Natalia teria ido à cidade natal para ter o bebê perto dos familiares.

"Ela mora nos EUA e veio para Roca Sales e Encantado [cidades gaúchas] para visitar a família e ter o filho no Brasil. Desde essas chuvas, o marido tem se comunicado com eles e, três dias atrás, foi a última vez que ele conseguiu contato", relatou nas redes sociais a Miss RS 2009, Bruna Felisberto, amiga da modelo.