Miss Brasil 2008 está desaparecida há três dias após chuvas no RS; modelo está grávida

Grávida de sete meses, a Miss Brasil 2008, Natalya Anderle, está desaparecida há três dias após os fortes temporais que atingem o Rio Grande do Sul. Ela foi visitar a família no município de Roca Sales e, desde o momento, não deu mais notícias para marido e amigos.

De acordo com o presidente do Miss Grand, Evandro Hazzy, Natalya teria ido à cidade natal para ter o bebê perto dos familiares. Nos últimos dias, amigos e pessoas de concursos de beleza fizeram uma corrente em busca de informações sobre a modelo de 37 anos.

"Ela mora nos EUA e veio para Roca Sales e Encantado [cidades gaúchas] para visitar a família e ter o filho no Brasil. Desde essas chuvas, o marido tem se comunicado com eles e há três dias atrás foi a última vez que ele conseguiu contato", relatou nas redes sociais a Miss RS 2009, Bruna Felisberto, amiga de Natalya. As informações são do Uol.

À frente dos trabalhos junto à Defesa Civil de Roca Sales, Cleber Rodrigues confirmou o desaparecimento e ressaltou que as buscas estão difíceis na região. A última comunicação da modelo foi no dia 30 de abril.

Mortos e desaparecidos

Nesta comunicação do dia 30, Natalya estava com os pais e o irmão. "Eles estavam coletando água da chuva por não ter mais água potável"., disse.

Ela também publicou no Facebook há três dias o desaparecimento de uma cachorrinha e pedia para contatar o irmão, Lucas Alberto Anderle. A modelo cita uma propriedade em Arroio Augusta Alta, dentro do município de Roca Sales, vizinha de Encantado.

Legenda: Profissional da Defesa Civil de Roca Sales confirmou o desaparecimento e ressaltou que as buscas estão difíceis na região Foto: Divulgação

Devido à complicada situação, ela e a família já haviam tentado deixar a região. "A ponte, acho que estava inundada ou tinha sido destruída, estava interditada, eles não conseguiram sair da cidade. Voltaram para a fazenda, que estava alagada e tinham morrido os animais inclusive. Já tinha entrado água no primeiro andar da casa. Eles estavam isolados no segundo andar", explicou Bruna Felisberto.

Até o momento, 39 pessoas morreram em razão dos temporais no Rio Grande do Sul. São 74 feridos e 68 desaparecidos. Conforme o boletim mais recente da Defesa Civil, 31,5 mil pessoas estão fora de casa, sendo 7.949 pessoas em abrigos e 23.598 desalojados (na casa de familiares ou amigos).

Ao todo, 235 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando 351,6 mil pessoas. Além disso, segundo o g1, quatro barragens estão em situação de emergência. Isso significa que elas apresentam risco de rompimento iminente, segundo o Governo do Estado.