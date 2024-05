Número de mortos em chuvas no RS sobe para 39, aponta novo boletim da Defesa Civil

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou que o número de mortes subiu para 39 devido às fortes chuvas que atingem o Estado desde a última semana. De acordo com o boletim, divulgado às 18h desta sexta-feira (3), 74 pessoas estão feridas e outras 68 estão desaparecidas.

O relatório também aponta que são mais de 24 mil desalojados e 8.168 pessoas em abrigos. O número total de afetados com a tragédia é de 351.639 em 265 municípios gaúchos.

"Esses números podem mudar ainda substancialmente ao longo dos próximos dias, na medida em que a gente consiga acessar as localidades e consiga ter a identificação de outras vidas perdidas", afirmou o governador Eduardo Leite.

A tragédia em decorrência do temporal provocou danos e alterações no tráfego nas rodovias estaduais. São 136 trechos em 68 rodovias com bloqueios totais e parciais, entre estradas e pontes, conforme a última atualização.

Em relação à infraestrutura, o Rio Grande do Sul tem mais de 282 mil pontos sem energia elétrica, 441 mil clientes sem abastecimento de água, além de dezenas de municípios parcialmente ou sem serviços de telefonia e de internet. Além disso, as aulas estão suspensas em toda a Rede Estadual de Ensino, totalizando 2.338 escolas.

Os óbitos foram registrados nas seguintes cidades:

Canela (2)

Candelária (1)

Caxias do Sul (1)

Bento Gonçalves (1)

Boa Vista do Sul (2)

Paverama (2)

Pantano Grande (1)

Pinhal Grande (1)

Putinga (1)

Gramado (4)

Itaara (1)

Encantado (1)

Salvador do Sul (2)

Serafina Corrêa (2)

Segredo (1)

Santa Maria (2)

Santa Cruz do Sul (4)

São João do Polêsine (1)

Silveira Martins (1)

Vera Cruz (1)

Taquara (2)

São Vendelino (2)

Três Coroas (3)

Auxílio à população em extrema pobreza

O governador Eduardo Leite informou, nesta sexta (3), que pessoas em situação de extrema pobreza receberão auxílio, com um depósito de R$ 2,5 mil. O programa deve ser destinado à população inscrita no Cadastro Único do Bolsa Família.

"Um cartão que elas têm do governo do estado, também onde nós vamos depositar, para cada uma, o valor de R$ 2,5 mil para que elas possam fazer as compras dos itens mais urgentes, necessários", disse.

Rompimento da Barragem de Julho

No início da tarde de quinta-feira (2), a barragem 14 de Julho rompeu parcialmente, em Catiporã. O reservatório pertence a uma usina hidroelétrica, localizada entre o município e Bento Gonçalves.

Eduardo Leite confirmou a informação e detalhou que a Defesa Civil atua para retirar os moradores das regiões próximas às margens do Rio das Antas.

"A gente buscou fazer todo o trabalho possível para evitar o rompimento, mas com o volume d'água não conseguimos ter o acesso nem com os helicópteros para levar os técnicos. Esse rompimento vai ter um efeito de resposta hidrológico, ou seja, de elevação do nível do rio de Taquari e da bacia de Antas-Taquari", detalhou o gestor.

A orientação da Defesa Civil é de que os moradores de regiões próximas ao rio Taquari, nos municípios de Santa Tereza, de Muçum, de Roca Sales, de Arroio do Meio, de Encantado, de Colinas e de Lajeado, deixem as áreas de risco e procurem abrigos públicos ou outro local de segurança para permanecer durante a elevação do nível do curso d'água.

Efeitos das enchentes

Fortes chuvas atingem o Rio Grande do Sul desde a última semana. Os eventos climáticos intensos fizeram o governo local decretar estado de calamidade pública. Segundo a Defesa Civil estadual, 265 dos 497 municípios são afetados pelos fenômenos, que incluem temporais, alagamentos, ventos fortes, descargas elétricas, risco de granizo, rompimento de barragem, elevação do nível de rios e inundações severas.