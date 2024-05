Famosos fazem doações e pedem ajuda após chuvas atingirem o RS: 'Vamos nos colocar no lugar'

A situação preocupante das enchentes no Rio Grande do Sul mobilizou uma série de famosos em todo o Brasil nos últimos dias, acumulado mais de R$ 3 milhões. Nomes como Ivete Sangalo, Virginia Fonseca, Viih Tube, Whindersson Nunes e outras personalidades usaram as redes sociais para mobilizar seguidores e arrecadar quantias significativas.

Ivete, por exemplo, compartilhou pedidos para ajuda à população, ainda que não tenha exposto quanto teria doado à causa. Enquanto isso, a atriz Monique Alfradique aproveitou para repostar a cantora, divulgando também uma campanha da Central Única das Favelas (Cufa) do Rio Grande do Sul.

Quem também tentou puxar a mobilização foi a influenciadora Virginia Fonseca, que enviou R$ 60 mil para a causa, além de afirmar que compartilharia as vaquinhas para os seguidores.

"Vamos nos colocar no lugar de cada família que está passando por dificuldades… Famílias que perderam tudo e que precisam de nós, para terem onde dormir, o que comer… Coloca a mão no coração e ajude!", escreveu ela.

O ator Nicolas Prattes também usou as redes para divulgar o pedido por ajuda. "Acordei e vi filhos sem encontrar seus pais, pais sem encontrar seus filhos, cachorro e humano despencando juntos e sumindo nas águas, são mais de 10 mil desabrigados. Acredito que qualquer doação seja bem-vinda, qualquer uma. Caso não possa, faz com o coração uma oração aí", disse.

Doações

A ex-BBB e influenciadora Viih Tube lembrou do período emotiva que tem vivido durante a gravidez, reforçando que ela e o marido, Eliezer, já realizara doações para a vaquinha organizada pelo Instituto Vakinha, Pretinho Básico e Badin Colono. Até então, mais de R$ 3 milhões foram arrecadados.

"Pessoas morrendo, tudo sob a águal, todo mundo em cima de telhados. Os cachorros nadando e as pessoas tentando salvar. É muito triste. O que a gente pode fazer é orar e doar", comentou em meios às lágrimas por conta da situação delicada.

No X, antigo Twitter, o humorista Whindersson Nunes se revoltou com a situação e respondeu seguidores que afirmaram que a situação se tratava apenas da imprevisibilidade da natureza. Além disso, ele pediu por uma mobilização mais forte daqueles que, de fato, possuem recursos para isso.

"As pessoas do RS procuram por helicópteros para tirar pessoas em cima das casas, se tiver alguém com vergonha na cara de ajudar com o dinheiro de uma bolsa dessas, ou um tênis, ou qualquer coisa que não sirva para m**** nenhuma a não ser elevar seu ego, vou estar educadamente esperando seu contato", explicou.

Matteus Amaral, 2º lugar no Big Brother Brasil deste ano, e Amanda Meirelles, campeã do BBB 23, também entraram na campanha de ajuda da situação em território gaúcho. Alimentos, insumos para cozinhas solidárias, água mineral, cobertores e colchões estão entre os itens solicitados nas doações.

O Instituto Vakinha, retinho Básico e Badin Colono disponibilizaram uma página online para doações. Os dados solicitados são -mail, nome completo e CPF. Já a Ação da Cidadania tem recebido doações por meio do site e por transferência via PIX (sos@acaodacidadania.org.br).