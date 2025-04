Dia de São Jorge: veja 10 mensagens para compartilhar e celebrar data

O Dia de São Jorge é celebrado nesta quarta-feira (23) por fiéis e devotos ao santo, patrono dos escoteiros. Nascido na Capadócia (atual região da Turquia), no fim do século III, ele foi um militar romano morto por não negar a fé em Cristo.

Padroeiro dos cavaleiros, soldados, escoteiros, esgrimistas e arqueiros, ele é tido como um santo guerreiro, conforme o Vaticano.

Entre as lendas que envolvem o mártir, a mais famosa é a da luta dele contra um dragão para salvar uma jovem. A batalha inspira, inclusive, a maioria das imagens de São Jorge, geralmente representado sentado em um cavalo branco com uma lança atravessando o dragão.

A narração convida os fiéis a refletir sobre o exemplo do símbolo de luta do bem contra mal e da superação de batalhas de questionamento da fé, assim como inspira coragem para seguir ao lado de Cristo, conforme explica o cardeal Orani João Tempesta, em artigo à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Venerado em muitos locais, Jorge é padroeiro de países como Inglaterra e Portugal. No Brasil, também é patrono da cidade e do estado do Rio de Janeiro, onde a data é feriado.

Veja 10 mensagens para enviar no Dia de São Jorge

"Hoje celebramos a fé inabalável de São Jorge, mártir cristão que entregou sua vida por amor a Cristo. Que seu exemplo de coragem nos inspire a viver com firmeza e esperança todos os dias. Feliz Dia de São Jorge!" "Neste 23 de abril, recordamos São Jorge, o jovem soldado que não temeu a morte para permanecer fiel a Jesus. Que sua fidelidade fortaleça nosso coração diante das batalhas da vida. Salve São Jorge!" "São Jorge é celebrado em todo o mundo como exemplo de fé e bravura. Seu martírio nos lembra que o amor a Deus é mais forte que qualquer perseguição. Com alegria e fé, celebramos o seu dia!" "Hoje é dia de honrar São Jorge, santo guerreiro da fé, cuja vida é testemunho de coragem e entrega total a Deus. Que ele interceda por nós! Feliz e abençoado Dia de São Jorge!" "Celebrar São Jorge é celebrar a firmeza na fé, a coragem diante da adversidade e o amor verdadeiro a Cristo. Que seu exemplo nos inspire a seguir com confiança! Uma homenagem cheia de fé neste 23 de abril!" "Neste dia especial, unimo-nos em oração para agradecer pela vida e pelo legado de São Jorge, mártir da Igreja, luz para os cristãos do mundo inteiro. Glorioso São Jorge, rogai por nós!" "Com alegria, celebramos São Jorge, padroeiro dos escoteiros e exemplo de bravura e fidelidade. Que seu espírito de serviço e coragem continue a nos guiar. Viva São Jorge!" "Hoje é dia de lembrar um santo venerado desde os primeiros séculos da Igreja: São Jorge. Um mártir que preferiu morrer a negar sua fé em Cristo. Celebramos sua vida, sua força e sua santidade." "Neste 23 de abril, celebramos São Jorge, mártir da fé e exemplo de coragem cristã. Seu testemunho nos convida a viver com firmeza, confiança e amor a Deus em todas as circunstâncias. Que sua luz nos fortaleça nas batalhas da vida!" "Neste 23 de abril, elevamos nosso coração em gratidão por São Jorge, sinal de coragem e amor por Jesus Cristo. Que ele nos inspire a sermos fiéis ao Evangelho, com coragem e alegria."

