O corpo do papa Francisco foi levado, na manhã desta quarta-feira (23), para a Basílica de São Pedro, no Vaticano, dando início à visitação pública de fiéis. A despedida é transmitida ao vivo, no Youtube do Vaticano.

Acompanhe ao vivo:

Segundo o Vaticano, cerca de 20 mil pessoas saudaram a passagem do corpo do papa pela Praça de São Pedro, a caminho da basílica, que permanecerá aberta até a meia-noite (horário da Itália) nesta quarta.

Na quinta-feira (24), a igreja reabrirá das 7h à meia-noite. E, na sexta-feira, véspera do funeral, permanecerá aberta para visitação das 7h às 19h.

Vaticano

O caixão de Francisco foi transportado durante esta manhã em procissão, da residência de Santa Marta, onde ele faleceu na segunda-feira, aos 88 anos, até a basílica.

Ao ritmo de orações e badaladas de sinos em um dia ensolarado, o cortejo fúnebre foi acompanhado por cardeais e integrantes da Guarda Suíça. Quando o caixão atravessou a praça, os fiéis aplaudiram emocionados.

Ao contrário dos antecessores, o corpo de Francisco não foi posicionado em um catafalco. Este foi um pedido expresso do líder espiritual de 1,4 bilhão de católicos no mundo, que aspirava mais simplicidade e sobriedade nos ritos.

Diante da quantidade de gente esperada na despedida, as autoridades italianas adotaram várias medidas, como barreiras de metal para organizar a chegada de visitantes, distribuição de garrafas de água e reforço nos controles de segurança.

Para entrar na basílica, os fiéis devem passar por controles de segurança similares aos dos aeroportos, colocando pertences em máquinas de raio-x e passando por detectores de metais.

Grupos de policiais estão posicionados nas diferentes entradas e vigiam as filas. Alguns também patrulham as ruas que conduzem à basílica.

Ritos do funeral de Francisco

O velório do primeiro pontífice latino-americano segue um processo ritualístico que envolve, além de orações, uma série de itens dogmáticos.

O principal item desse processo é o caixão de madeira com zinco, que, por solicitação do próprio Francisco, não seguirá a tradição de ser composto por três caixões (um de cipreste, um de chumbo e um de carvalho), que se encaixavam um no outro.

Compõem as vestimentas e adereços do pontífice: