Papa Francisco agradeceu a enfermeiro antes de morrer: ‘Obrigado por me trazer de volta à praça'

O Vaticano divulgou, nesta terça-feira (22), as últimas palavras do papa Francisco para seu assistente pessoal e enfermeiro Massimiliano Strappetti. O pontífice, que faleceu na madrugada da segunda-feira (21), disse "obrigado por me trazer de volta à praça", em referência à ida à Praça de São Pedro para celebrar o Domingo de Páscoa com os fiéis.

Segundo informações da CBN, as palavras do papa foram ditas logo após o passeio no papamóvel, no final da benção Urbi et Orbi da Páscoa.

Antes do passeio, no entanto, Francisco perguntou ao assistente se achava que ele conseguia, quando Strappetti respondeu que sim. Após retornar para casa, o papa passou uma tarde tranquila e jantou à noite.

Ainda conforme o Vaticano, Francisco passou mal duas horas antes da morte e, pouco antes da falecer, chegou a apertar a mão do assistente.

Funeral do papa

O funeral do papa acontecerá neste sábado (26), mas os fiéis poderão dar seu último adeus ao primeiro pontífice latino-americano a partir desta quarta-feira (23), na Basílica de São Pedro.

Uma missa fúnebre será celebrada às 10h pelo horário local (5h pelo horário de Brasília), na praça de São Pedro.

O caixão com o corpo de Francisco permanece na capela da residência de Santa Marta. Nesta terça, o Vaticano publicou as primeiras imagens oficiais do corpo de Jorge Mario Bergoglio dentro do caixão. O papa está vestido com uma casula vermelha e mitra branca, segurando um rosário entre as mãos, e é escoltado por dois guardas suíços.

Testamento de papa

O papa pediu para ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, na Capela da Salus Populi Romani, imagem de Nossa Senhora considerada padroeira de Roma. A tradição diz que ela teria sido pintada por São Lucas, um dos quatro evangelistas do Novo Testamento.

O pontífice ainda pede que sua sepultura seja na terra, sem decoração especial, e com uma única inscrição: Franciscus.

As informações estão no testamento de Francisco, documento publicado pelo Vaticano na segunda, e no qual ele expressa seus últimos desejos. Conhecido como o pontífice que priorizou os pobres, Jorge Bergoglio escolheu seu nome como homenagem a São Francisco de Assis, que defendia uma Igreja Católica para os mais necessitados. Ele foi o primeiro líder do Vaticano a escolher este nome.

O pontífice argentino será também o primeiro em 122 anos a ser sepultado fora das grutas do Vaticano, no subsolo da Basílica de São Pedro. No ano passado, Francisco já havia anunciado seu desejo de ser enterrado na igreja, uma das quatro basílicas papais de Roma.

