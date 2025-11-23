Diário do Nordeste
Câmera fotográfica de Papa Francisco é leiloada por R$ 40 milhões

Valor será doado à organização de caridade do pontífice, falecido em abril.

Escrito por
Redação
Mundo
Na imagem, o Papa Francisco, vestido com sua batina branca e solidéu, sorri e acena com a mão direita levantada, mostrando um anel em seu dedo anelar. Ele está sob luz solar forte, com um fundo desfocado.
Legenda: Papa Francisco não tinha herança, pois era membro da Companhia de Jesus.
Foto: Vincenzo Pinto/AFP.

Sete milhões e meio de dólares, o equivalente a R$ 40 milhões, foi o valor destinado a uma câmera fotográfica pertencente a Papa Francisco. A venda do objeto aconteceu durante um leilão no último sábado (22), em Viena, na Áustria.

Da marca Leica, a câmera foi oferecida ao pontífice pela famosa marca de Wetzlar, localizada no oeste da Alemanha, em 2024. O modelo mecânico "M-A" havia sido colocado em leilão com estimativa entre US$ 70.000 e US$ 80.650 (equivalente a R$ 377 mil e R$ 435 mil, respectivamente), valores bastante superados na cotação final.

Responsável por leilões na Leica, Alexander Sedlak descreveu o evento como "um dos mais emocionantes da história da marca". Segundo ele, após receber a câmera, o próprio Papa Francisco decidiu leiloá-la, com fins de caridade. As informações são do Correio Braziliense.

O corpo e a objetiva levam o número de série 5000000, já que a Leica atribui números redondos a "modelos especiais entregues a personalidades excepcionais", explicou Sedlak. A identidade do comprador não foi revelada.

Herança de Papa Francisco

Falecido em abril deste ano devido a um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e insuficiência cardíaca, Jorge Mario Bergoglio, o Papa Francisco, não tinha herança, pois era membro da Companhia de Jesus, a ordem dos jesuítas.

O grupo religioso é conhecido por fazer votos de pobreza, castidade e obediência. Ou seja, quem pertence à ordem renuncia aos bens materiais, e Francisco seguia esas regras com firmeza.

O pontífice sempre foi admirado por levar uma vida humilde e próxima dos mais necessitados. Em uma das primeiras falas públicas como líder da Igreja, disse: "Como eu gostaria de uma Igreja pobre para os pobres".

