Montanha de lixo na Inglaterra é avistada por imagens de satélite e preocupa autoridades

Uma imensa pilha de lixo descartado ilegalmente às margens de um rio no interior do Reino Unido tornou-se tão grande que pôde ser identificada por imagens de satélite, embora tenha permanecido invisível ao público por meses.

A montanha de resíduos, atrás de uma densa fileira de árvores e ao lado de uma movimentada rodovia, estendia-se por um trecho equivalente a três piscinas olímpicas e atingia a altura do telhado de uma casa de dois andares. Motoristas passavam diariamente pelo local sem perceber o acúmulo.

Ainda não se sabe como o lixo foi despejado ali nem por quanto tempo a pilha cresceu, mas a recente descoberta gerou forte indignação e acendeu alertas sobre uma crise ambiental iminente.

O episódio também evidencia o desafio enfrentado pela Inglaterra no combate a grupos criminosos suspeitos de atuar em despejos ilegais de resíduos. “É chocante como conseguiram passar despercebidos”, afirmou Liz Gyekye, integrante da ONG ambiental Thames21.

“Esperamos que esses responsáveis sejam encontrados rapidamente e punidos por seus crimes. Esta é uma catástrofe ambiental acontecendo às portas de um dos rios mais preciosos do nosso país”, acrescentou Gyekye.

Com a aproximação das chuvas de inverno e o acúmulo localizado em uma área de planície alagável, autoridades temem que o lixo seja arrastado para o rio Cherwell, que passa pelo campus da Universidade de Oxford antes de desaguar no rio Tâmisa e seguir rumo a Londres.

Embora o caso tenha vindo a público somente na última semana, a Agência Ambiental da Inglaterra informou que identificou o ponto como área de alto risco em julho. No mês passado, a Justiça mandou fechar o local após constatar que o descarte ilegal continuava, passo que levou a investigação a ser tratada como crime ambiental.

Imagens de satélite reunidas pela Thames21 mostram campos verdes em abril de 2024 e, já em julho, uma faixa esbranquiçada entre duas fileiras de árvores que indicaria o início da formação da pilha.

Descarte ilegal

Segundo a agência ambiental, o descarte ilegal custa cerca de 1 bilhão de libras (R$ 6,9 bilhões) por ano à economia inglesa. A quantidade anual de resíduos jogados irregularmente seria suficiente para encher 35 vezes o estádio de Wembley, com capacidade para 90 mil pessoas.

Diante desse cenário, o Comitê de Meio Ambiente e Mudança Climática da Câmara dos Lordes reforçou a necessidade de medidas mais rígidas contra grupos criminosos envolvidos nesses despejos.

“Apesar da escala e da gravidade desses crimes, denunciados por cidadãos em muitos casos, encontramos múltiplas falhas da Agência Ambiental e de outras autoridades, desde respostas lentas a denúncias públicas repetidas até uma lamentável falta de condenações bem-sucedidas”, declarou Shaista Ahmad Sheehan, presidente do comitê.

Dados divulgados pela ONG Keep Britain Tidy apontam que mais de 1,1 milhão de casos de fly-tipping, termo que caracteriza o descarte irregular de lixo, foram registrados entre 2023 e 2024.

A prática, frequentemente realizada por transportadores que oferecem remoção de entulho a baixo custo usando veículos sem identificação, é difícil de fiscalizar e gera prejuízo a proprietários de terras que se tornam responsáveis quando o lixo é despejado em suas propriedades.