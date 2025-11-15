Tempestade Claudia mata três pessoas em Portugal, deixa dezenas de feridos e chega a Reino Unido

Os fortes ventos da tempestade Claudia deixaram uma mulher morta e cerca de 20 pessoas feridas neste sábado (15) em Albufeira, no sul de Portugal. Um casal de idosos já tinha sido encontrado morto em casa na última quinta-feira (13), ao sul de Lisboa, devido a inundações causadas por uma forte chuva que ocorreu naquela noite.

Segundo informações da agência AFP, o comandante regional da Proteção Civil, Vitor Vaz Pinto, informou em coletiva de imprensa que o "fenômeno extremo de vento" causou estragos intensos em um camping, onde a mulher de 85 anos, de nacionalidade britânica, que faleceu. Ainda de acordo com ele, outras cinco pessoas ficaram feridas, duas delas em estado grave.

Na região, foram registrados ventos de mais de 100 km/h. O restaurante de um resort turístico perto de Albufeira também foi atingido e cerca de vinte pessoas tiveram ferimentos leves.

Diversos distritos do sul de Portugal estão, neste sábado, em alerta laranja devido ao mau tempo que tem atingido o país. Desde a quarta-feira (12) mais de 3,3 mil ocorrências foram registradas pela Proteção Civil portuguesa, a maioria relativa a inundações e quedas de árvores.

Tempestade atingiu o Reino Unido e Irlanda

Conforme a CNN, a tempestade Claudia também afetou partes do Reino Unido, e graves inundações foram registradas na cidade de Monmouth e em áreas próximas, no sudeste do País de Gales. Um porta-voz do governo galês afirmou que a tempestade Claudia causou inundações durante a noite, afetando casas, empresas, transporte e infraestrutura de energia.

Um rio chegou a transbordar e imagens aéreas mostram a água atingindo o centro da cidade e regiões residenciais. Áreas da Irlanda também foram impactadas.

Ainda segundo informações da CNN, a Natural Resources Wales emitiu 11 avisos de inundação, sendo quatro deles graves, e 17 alertas de inundação. Na Inglaterra, a última atualização da Agência do Ambiente aponta que houve 49 alertas ativos de inundações e 134 alertas de inundação.