Inmet emite alerta vermelho de tempestades intensas para 4 estados neste domingo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho para a ocorrência de tempestades intensas em áreas de 4 estados nesse domingo (16).

O fenômeno incidirá sobre as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, especialmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul.

A previsão indica chuva forte, rajadas de vento que podem ultrapassar 100 km/h, queda de granizo e grande quantidade de trovoadas.

De acordo com o órgão, a instabilidade está associada a uma frente fria intensa, vinculada à formação de um ciclone extratropical próximo à foz do Rio da Prata. O sistema deve provocar mudanças rápidas nas condições climáticas ao longo do dia.

Legenda: Mapa mostra região que pode ser atingida por tempestades. Foto: Reprodução/Inmet.

O Inmet informou que a área de instabilidade, de rápido deslocamento, pode avançar também para regiões do Centro-Oeste e Sudeste entre domingo e segunda-feira (17).

O fenômeno tende a ampliar a abrangência das tempestades, afetando diversas capitais e municípios dessas regiões.

O risco meteorológico inclui ainda a possibilidade de fenômenos severos e localizados, como tornados e correntes de vento do tipo downburst.

As áreas mais vulneráveis são o sul e o oeste do Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina e do Paraná, além do sul do Mato Grosso do Sul.

O avanço do sistema deve iniciar na madrugada de domingo, quando a frente fria ingressa pelo Rio Grande do Sul.

Entre a manhã e a tarde, as tempestades devem se espalhar para Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, alcançando áreas do Sudeste e do Centro-Oeste no fim de domingo e ao longo de segunda-feira, com possibilidade de chuva forte e rajadas intensas.

O Inmet orienta os moradores das áreas afetadas a evitar abrigos sob árvores durante rajadas de vento, manter distância de placas, torres e estruturas metálicas e procurar locais seguros em situações de queda de granizo.