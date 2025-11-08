Tornado, ciclone e furacão: qual a diferença entre os fenômenos?

Os estados do centro-sul do Brasil entraram em alerta diante da formação de um ciclone tropical neste fim de semana.

Na sexta-feira (7), o estado do Paraná foi atingido por um tornado, deixando seis mortos e cerca de 600 feridos.

A ocorrência dos fenômenos levanta dúvidas sobre os eventos meteorológicos. Afinal, qual a diferença entre um tornado e um ciclone? Esses eventos são semelhantes a um furacão?

Há grandes diferenças entre a escala, a duração e a potência dos fenômenos.

O QUE É UM TORNADO

Os tornados são redemoinhos de vento formados na baixa atmosfera, que descem nas nuvens até o solo em formato de funil.

O fenômeno tem grande velocidade de rotação e poder de sucção, por isso tem alto poder de destruição com o que estiver em sua trajetória.

É mais comum que os tornados surjam em tempestades severas, em áreas com grandes variações de pressão. Os tornados têm dimensões menores, raramente ultrapassando algumas centenas de metros quando tocam o solo.

O QUE É UM CICLONE?

O ciclone é uma área fechada de baixa pressão atmosférica, em que os ventos giram no sentido horário do Hemisfério Sul, segundo o Instituto Nacional de Metereologia (Inmet).

Eles retêm o ar quente e úmido da superfície e jogam para cima, formando nuvens de chuva. Os ciclones são bem comum nos oceanos, e mais raro no continente.

A movimentação dos ciclones atua como uma regulação das temperaturas entre os polos Sul e Norte e a Linha do Equador. Há categorias de ciclones:

Ciclones extratropicais

É o tipo de ciclone que formou tempestades no centro-sul do País, com ventos que podem chegar a 100 km/h.

São os mais comuns no Brasil, sempre associados a uma frente fria. Seu centro de baixa pressão é frio, com temperaturas mais baixas que a atmosfera externa.

Legenda: Ciclone extratropical é o tipo mais comum no Brasil, associado a frentes frias. Foto: Divulgação/Inmet

A medida em que o ar quente sobe e se resfria, ele forma as nuvens de chuva. Eles ocorrem durante todo o ano, mas a frequência maior acontece no inverno.

Ciclones tropicais (furacões ou tornados)

Costumam ser mais intensos e devastadores. No norte do Oceano Atlântico são chamados de furacões. Já no noroeste do Pacífico, ganham o nome de tufões.

Os ciclones tropicais atuam em regiões equatoriais sobre os oceanos e retiram energia do calor das águas quentes. Não estão associados a frentes frias.

O centro de baixa pressão do fenômeno é muito profundo e se estende até as camadas mais superiores da atmosfera. O fenômeno pode chegar a milhares de quilômetros.