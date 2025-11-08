Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jovem de 14 anos é uma das vítimas de tornado no Paraná

Julia Kwapis faria a Crisma neste sábado (8).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Foto em preto e branco de uma jovem adolescente chamada Julia Kwapis, que morreu em um tornado no Paraná. Ela tem cabelos lisos e dá um sorriso discreto.
Legenda: Julia Kwapis estava na casa de uma amiga quando foi arrastada pelos ventos, que chegaram a 250km/h.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

A estudante de 14 anos é uma das seis vítimas confirmadas até o momento que morreram durante a passagem de um tornado pelo Paraná, na última sexta-feira (7). Julia Kwapis estava na casa de uma amiga, em Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do estado, quando foi arrastada pelas rajadas de vento.

As informações são da RPC, afiliada da TV Globo no Paraná. Segundo a família dela, a adolescente foi socorrida por alguém, não identificado, ao Hospital São José, em Laranjeiras do Sul. A cidade fica a aproximadamente 18 km de distância.

A mãe de Julia relatou que a família ficou sem notícias da jovem desde a noite de sexta. Somente por volta de 6h20 deste sábado (8), durante as buscas, ela foi comunicada sobre o paradeiro da filha.

Veja também

teaser image
País

Paraná deve receber ajuda humanitária do Governo Federal após tornado, diz ministro

teaser image
País

Brasil em alerta: ciclone extratropical avança com ventos de até 100km/h

"A princípio, o que a gente soube é que ela foi jogada, ela foi arrastada. Ela chegou aqui em um grau muito difícil... um grau quatro de sobrevivência. Ela está muito machucada", disse a mãe.

Julia receberia a Crisma neste sábado. A família havia programado um churrasco para comemorar.

Seis óbitos confirmados

Um relatório da Defesa Civil, divulgado na manhã deste sábado, informou que seis pessoas que morreram na tragédia são de Rio Bonito do Iguaçu com idades entre 83 e 14 anos.

Julia, portanto, foi a vítima mais nova. As identidades das outras vítimas não foram divulgadas.

Além dos mortos, mais de 600 pessoas ficaram feridas, segundo o órgão. As autoridades também afirmam que há suspeita de mais vítimas sob escombros. Um hospital de campanha foi montado para atender à demanda.

Ciclone destruiu cidade

Rio Bonito do Iguaçu tem cerca de 14 mil habitantes e fica a 400 km de Curitiba, capital do Paraná. Moradores relataram que o tornado foi acompanhado de um temporal, vento forte e granizo. 

A Defesa Civil relatou que cerca de 80% da cidade ficaram destruídos, com destelhamentos e colapso estrutural de alguns prédios.

Assuntos Relacionados
Presidente Lula em foto tirada em maio ao evento da COP 30.
País

Presidente Lula presta solidariedade às vítimas de tornado no Paraná

Lula explicou que comitiva do governo federal já está a caminho do estado.

Redação
Há 30 minutos
Foto em preto e branco de uma jovem adolescente chamada Julia Kwapis, que morreu em um tornado no Paraná. Ela tem cabelos lisos e dá um sorriso discreto.
País

Jovem de 14 anos é uma das vítimas de tornado no Paraná

Julia Kwapis faria a Crisma neste sábado (8).

Redação
Há 31 minutos
Imagens de destruição no Paraná após passagem de tornado.
País

Paraná deve receber ajuda humanitária do Governo Federal após tornado, diz ministro

Casas foram destruídas e pessoas morreram durante passagem do fenômeno na sexta (7).

Redação
08 de Novembro de 2025
Imagens do Paraná depois do tornado.
País

Sobe para seis o número de mortos após tornado no Paraná; tragédia deixou 130 feridos

Equipes da Defesa Civil e dos Bombeiros foram mobilizadas em todo o estado.

Redação
08 de Novembro de 2025
Colagem mostrando o rosto do suspeito e um carro da Polícia Militar de São Paulo.
País

Suspeito de ser contador do PCC, 'Tubarão' morre em confronto com a polícia em São Paulo

O tiroteio aconteceu na tarde desta sexta-feira (7), na Zona Leste da capital paulista.

Redação
07 de Novembro de 2025
Homem anda de bicicleta sob chuva em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
País

Brasil em alerta: ciclone extratropical avança com ventos de até 100km/h

Fenômeno deve provocar ventos fortes e chuvas intensas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país.

Redação
07 de Novembro de 2025
Uma van escolar preta, com a parte frontal completamente destruída e o para-brisa estilhaçado devido a uma colisão, está parada no meio de uma rua. O capô está amassado e peças do motor expostas. A placa de licença, parcialmente visível, indica
País

Colisão entre van escolar e micro-ônibus deixa crianças feridas em Guarulhos (SP)

Ao todo, cinco pessoas foram socorridas e encaminhadas conscientes a hospitais da região.

Redação
07 de Novembro de 2025
Duas fotos de Lívia e José após ele ter um câncer e perder a memória
País

Esposa cuida de marido que perdeu a memória: 'Ele pode não lembrar da nossa história, mas eu lembro'

Após o marido perder as funções cognitivas, Lívia Souza dedica-se aos cuidados de José Carlos e compartilha nas redes sociais a rotina com ele

Maria Clarice Sousa*
06 de Novembro de 2025
Foto do cunhado de Manga e prefeito de Sorocaba. Imagem usada em matéria sobre prisão de pastor ligado a político durante operação da PF.
País

Cunhado de Manga, pastor é preso em operação da PF em Soroacaba

Em abril, foram encontrados cerca de R$ 863 mil na casa do pastor

Redação
06 de Novembro de 2025
Mão digita em notebook aberto no site do CadÚnico.
País

CadÚnico ficará indisponível em todo o Brasil nesta sexta-feira (7)

O sistema voltará a operar normalmente na próxima segunda (10).

Redação
06 de Novembro de 2025
Imagem mostra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, representando o STF em conferência mundial sobre Justiça Constitucional na Espanha.
País

Moraes anuncia que PF abriu inquérito sobre crime organizado no RJ

Apuração mira lavagem de dinheiro das facções e infiltração no Poder Público.

Redação
06 de Novembro de 2025
'Prefeito tiktoker', Rodrigo Manga é afastado do cargo
País

'Prefeito tiktoker', Rodrigo Manga é afastado do cargo

O gestor de Sorocaba (SP) foi afastado durante 180 dias após pedido da Polícia Federal.

Gabriel Bezerra*
06 de Novembro de 2025
Imagem de caminhão com três pessoas que tombou próximo do rio Tietê, em São Paulo.
País

Caminhão com quatro pessoas tomba próximo do rio Tietê, em São Paulo

Uma vítima teve parada cardiorrespiratória, segundo o Corpo de Bombeiros.

Redação
05 de Novembro de 2025
Alienígenas? Figura misteriosa surge em Santa Catarina; veja vídeos
País

Alienígenas? Figura misteriosa surge em Santa Catarina; veja vídeos

Um agroglifo com cerca de 100 metros de diâmetro foi avistado por moradores em uma plantação de trigo.

Geovana Almeida*
05 de Novembro de 2025
Limpeza da vigilância sanitária junto com os detentos. na imagem, uma retroescavadeira está diante de uma casa com bastante entulho. no local, detenta encontrou 8,1 mil reais.
País

Detenta encontra e devolve R$ 8,1 mil durante limpeza, no Paraná

Mulher participa de projeto que realiza limpezas fora das unidades, na cidade de Sengés.

Gabriel Bezerra*
05 de Novembro de 2025
Bárbara era conhecida como Barbie humana nas redes sociais
País

Defensor diz que tentou reanimar 'Barbie humana' por nove minutos

Influenciadora Bárbara Jankavski, de 31 anos, morreu em casa de defensor público em São Paulo; caso é investigado como morte suspeita.

Redação
05 de Novembro de 2025
Belém do Pará é capital do Brasil durante COP30
País

Belém do Pará é capital do Brasil durante COP30

Decreto foi assinado pelo presidente Lula e ficará em vigor por 10 dias

Bergson Araujo Costa
04 de Novembro de 2025
Colagem que mostra o influenciador Hytalo Santos e o marido sendo levados até a delegacia. Imagem usada em matéria sobre a primeira audiência de custódia do casal.
País

Hytalo Santos participa da primeira audiência de instrução

Influenciador e o marido, Israel Vicente, acompanham sessão de forma virtual; defesa deve pedir novo habeas corpus.

Redação
04 de Novembro de 2025
foto de influencer Bárbara Jankavski Marquez, conhecida como Barbie humana, encontrada morta em São Paulo.
País

Influencer 'Barbie humana' é encontrada morta em SP

A vítima apresentava ferimentos no olho e nas costas.

Redação
04 de Novembro de 2025
Japinha do CV.
País

Japinha do CV viva? Polícia diz que nenhum corpo feminino foi encontrado após megaoperação

Nos últimos dias, imagens vazadas mostraram um corpo que seria da jovem.

Redação
04 de Novembro de 2025