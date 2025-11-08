Jovem de 14 anos é uma das vítimas de tornado no Paraná

A estudante de 14 anos é uma das seis vítimas confirmadas até o momento que morreram durante a passagem de um tornado pelo Paraná, na última sexta-feira (7). Julia Kwapis estava na casa de uma amiga, em Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do estado, quando foi arrastada pelas rajadas de vento.

As informações são da RPC, afiliada da TV Globo no Paraná. Segundo a família dela, a adolescente foi socorrida por alguém, não identificado, ao Hospital São José, em Laranjeiras do Sul. A cidade fica a aproximadamente 18 km de distância.

A mãe de Julia relatou que a família ficou sem notícias da jovem desde a noite de sexta. Somente por volta de 6h20 deste sábado (8), durante as buscas, ela foi comunicada sobre o paradeiro da filha.

"A princípio, o que a gente soube é que ela foi jogada, ela foi arrastada. Ela chegou aqui em um grau muito difícil... um grau quatro de sobrevivência. Ela está muito machucada", disse a mãe.

Julia receberia a Crisma neste sábado. A família havia programado um churrasco para comemorar.

Seis óbitos confirmados

Um relatório da Defesa Civil, divulgado na manhã deste sábado, informou que seis pessoas que morreram na tragédia são de Rio Bonito do Iguaçu com idades entre 83 e 14 anos.

Julia, portanto, foi a vítima mais nova. As identidades das outras vítimas não foram divulgadas.

Além dos mortos, mais de 600 pessoas ficaram feridas, segundo o órgão. As autoridades também afirmam que há suspeita de mais vítimas sob escombros. Um hospital de campanha foi montado para atender à demanda.

Ciclone destruiu cidade

Rio Bonito do Iguaçu tem cerca de 14 mil habitantes e fica a 400 km de Curitiba, capital do Paraná. Moradores relataram que o tornado foi acompanhado de um temporal, vento forte e granizo.

A Defesa Civil relatou que cerca de 80% da cidade ficaram destruídos, com destelhamentos e colapso estrutural de alguns prédios.