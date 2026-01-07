Carro invade loja de conveniência e deixa uma pessoa ferida em São Paulo

Um carro invadiu a loja de conveniência de um posto de gasolina no bairro Butantã, Zona Oeste de São Paulo. Durante a ocorrência, que ocorreu nessa terça-feira (6), uma mulher de 31 anos, que estava trabalhando no momento do incidente, ficou ferida.

Ao todo, três pessoas estavam dentro da loja, sendo duas funcionárias e uma cliente. Apesar do susto, ferimentos graves não foram registrados. Uma das atendentes foi encaminhada a uma unidade hospitalar por medidas de precaução, mas passa bem.

O motorista é idoso e explicou que perdeu o controle da direção após ter enroscado os pés nos pedais do veículo. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo.

A Polícia registrou o ocorrido como lesão corporal culposa, quando não há intensão de machucar, durante a direção de veículo automotor.

Com equipamentos destruídos pelo impacto, o estabelecimento passará por reformas estruturais e reposição de estoque. O funcionamento do posto de gasolina segue normalmente após o incidente e as atividades da loja devem ser retomadas logo.