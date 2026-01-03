Diário do Nordeste
Morre um dos intoxicados por metanol no interior da Bahia

Empresário estava internado em Salvador; sete pessoas foram intoxicadas após consumirem bebidas compradas no mesmo depósito.

Escrito por
Redação
País
Legenda: Vinícius Oliveira Vieira, de 31 anos, estava internado no Hospital Couto Maia, em Salvador
Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma das vítimas de intoxicação por metanol em Ribeira do Pombal, no interior da Bahia, morreu na sexta-feira (2). O empresário Vinícius Oliveira Vieira, de 31 anos, que foi intoxicado após ingestão acidental da substância, estava internado no Hospital Couto Maia, em Salvador, onde faleceu.

Ao todo, sete pessoas foram intoxicadas na cidade entre os dias 28 e 29 de dezembro. Seis delas consumiram drinks com vodca durante uma festa de noivado realizada no dia 29. Vinícius havia comprado bebida alcoólica no mesmo depósito no dia anterior, mas não participou do evento. As informações são do g1. 

Entre os intoxicados, Vinícius foi a primeira pessoa a passar mal. Ele era proprietário de uma loja de celulares em Ribeira do Pombal, solteiro e não tinha filhos.

Veja também

teaser image
Ser Saúde

Intoxicação por metanol: sinais, causas e como evitar o risco

teaser image
Ser Saúde

Como desintoxicar de metanol? Entenda o que fazer em caso de sintomas

A morte foi confirmada pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab). Em relação às demais vítimas, quatro pessoas que estavam internadas no Hospital Geral Santa Tereza, em Ribeira do Pombal, receberam alta após apresentarem melhora no quadro clínico. São elas: Laís Santana Dias, Maria Clara Nascimento de Souza, Maria Viviana Santos Almeida e Josefa Soares de Almeida.

Outras duas vítimas, que apresentaram quadro mais grave, foram transferidas para Salvador e permanecem internadas no Hospital Couto Maia. São elas: Edicleia Andrade de Matos, madrasta da noiva, que está intubada, e Daniele Barbosa do Carmo Matos, prima do noivo. 

A presença de metanol no sangue das vítimas foi confirmada em um laudo pericial emitido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) baiana.

Investigação sobre a origem da bebida

Após a ocorrência, a Polícia Civil e a Secretaria de Vigilância Sanitária do município lacraram o depósito de bebidas onde o produto foi comprado, na própria cidade.

O metanol é uma substância altamente tóxica, capaz de provocar intoxicação grave, lesões severas e risco de morte.

O subsecretário da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), Paulo Barbosa, afirmou que todas as bebidas foram adquiridas no mesmo estabelecimento, sendo essa a única ligação identificada entre as sete pessoas intoxicadas.
