Como desintoxicar de metanol? Entenda o que fazer em caso de sintomas
Há antídoto para o metanol, mas o tratamento deve ser feito em hospital
Com aproximadamente 50 casos e nove óbitos confirmados, a intoxicação por metanol segue como um problema sério de saúde pública no Brasil. A maioria das contaminações foi em São Paulo, mas também há confirmações em Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Sul, o que sugere que as bebidas adulteradas podem estar espalhadas pelo País.
Apesar da gravidade da situação, o Ministério da Saúde não proibiu o consumo de bebida alcoólica no País, mas fez uma série de recomendações para evitar novos casos, suspendeu vendas pela internet, adquiriu e distribuiu antídotos e definiu um protocolo de acolhimento e tratamento nas unidades de saúde públicas e privadas.
O metanol é um tipo de álcool utilizado em solventes e outros produtos químicos. Se ingerido, pode afetar o fígado, o cérebro e o nervo óptico, levando a pessoa à cegueira, ao coma ou até à morte.
Por não ter cor, cheiro ou gosto que o diferencie do álcool comumente utilizado na fabricação de bebidas, o metanol pode facilmente ser adicionado a drinks destilados. Por isso, a dica número 1 é evitar a intoxicação, estando atento aos rótulos e aos lacres das embalagens e ao local escolhido para consumir o líquido.
Mas, o que fazer se suspeitar da contaminação? O Diário do Nordeste preparou um guia baseado nas orientações oficiais para te ajudar.
Sintomas da intoxicação
Os sintomas da intoxicação por metanol são muito parecidos com os de uma ressaca normal e podem surgir entre 12 horas e 24h após a ingestão da substância. Por causa disso, é preciso ter atenção redobrada aos sinais, principalmente se forem persistentes:
- Dor abdominal;
- Visão adulterada;
- Confusão mental;
- Náusea.
Fonte: Ministério da Saúde
O que fazer?
Se notar os sintomas, o paciente deve buscar atendimento médico de emergência para investigação, diagnóstico e tratamento adequados. Além disso, deve relatar exatamente para o profissional da saúde o que ingeriu, se observou os rótulos das embalagens e qual foi o horário da ingestão.
Portanto, a recomendação principal é recorrer o quanto antes ao atendimento hospitalar.
Tratamento
O principal antídoto para o tratamento da intoxicação por metanol é o etanol — por serem dois álcoois, os dois "competem" pelo nosso metabolismo e o etanol, se administrado da forma correta e no tempo certo, sai ganhando. Contudo, muitos podem entender, de maneira errada, que, para desintoxicar, basta beber mais.
Na última terça-feira (21), a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) registrou dois novos casos suspeitos de intoxicação por metanol, em Caucaia e Fortim. Amostras foram enviadas para a Perícia Forense (Pefoce). No total, há 11 casos notificados e nove descartados até o momento.
Embora isso tenha alguma "coerência", a desintoxicação deve ser feita com etanol farmacêutico, produzido por laboratórios e farmácias de manipulação e em grau de pureza adequado para uso médico. Além disso, a administração — intravenosa ou oral — é controlada em ambiente hospitalar.
É possível desintoxicar em casa?
Não. Se suspeitar da intoxicação, o paciente deve imediatamente buscar atendimento hospitalar para que seja feito o diagnóstico e administrados os antídotos. Dependendo do nível do envenenamento, podem ser necessárias outras intervenções clínicas.