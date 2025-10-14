Ceará recebe doses de fomepizol, raro antídoto do metanol

O Ceará recebeu as primeiras 64 unidades de fomepizol, medicamento usado como antídoto para casos de intoxicação por metanol. A substância é considerada rara e de elevado custo, e foi importada de uma empresa subsidiária japonesa.

O fármaco chegou ao território cearense na última quinta (9), mas a informação só foi divulgada pelo Ministério da Saúde nessa segunda-feira (13).

Anteriormente, o Ceará já recebeu doses de etanol farmacêutico, que também combate casos de envenenamento pelo composto químico tóxico.

Com alta eficácia e segurança, o fomepizol impede que o metanol se metabolize em ácido fórmico, evitando acidose metabólica no corpo, que pode levar ao óbito.

Cenário de intoxicação por metanol no Ceará

O Estado não possui, no momento, casos confirmados ou suspeitos de intoxicação.

Em boletim divulgado no último sábado (11), a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) detalhou que todos os casos suspeitos, incluídos óbitos, foram descartados.

Cronologia dos casos no Ceará

4/10 Notificação do 1º caso suspeito (Quixeramobim). 5/10 Notificação do 2º caso (Caucaia) e do 3º caso (São Gonçalo do Amarante). Os dois primeiros são descartados. 6/10 Notificação do 4º e 5º caso (Quixeramobim e Aquiraz). Terceiro caso é descartado. 7/10 6º caso é notificado. Quarto caso é descartado e apenas dois seguem em investigação (Fortaleza e Aquiraz). 8/10 Descarte dos seis casos. 9/10 Dois novos casos suspeitos (Fortaleza e Juazeiro do Norte), incluindo um óbito no Interior. 10/10 Caso de Fortaleza é descartado pela Pefoce. Óbito em Juazeiro segue em investigação. 11/10 Todos os oito casos suspeitos notificados até o momento foram descartados. Não há notificação de novos casos.

Antídoto foi enviado para todo o País

Além do Ceará, todos os outros estados do Brasil, além do Distrito Federal, também receberam unidades de fomepizol. A Pasta ainda manteve mil ampolas do medicamento em estoque estratégico.

Segundo o MS, as unidades federativas poderão solicitar o envio de novas remessas, conforme a necessidade apresentada e os registros de casos.

A quantidade de ampolas enviadas para cada estado considera o tamanho da população, conforme os dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A aquisição da substância é inédita no Brasil e ocorreu cerca de oito dias após o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, acionar o Fundo Estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

Casos e mortes no País

Até essa segunda-feira, o Brasil registra 213 notificações de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas. Dessas, 32 casos foram confirmados e 181 permanecem em investigação.

Em relação aos óbitos, São Paulo é o único estado que registra mortes até o momento, com 5 ocorrências. Outros 9 casos seguem em investigação.