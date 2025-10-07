Ceará recebe 120 unidades de antídoto contra intoxicação por metanol

O Ministério da Saúde enviou ao Ceará, nesta terça-feira (7), 120 unidades de etanol farmacêutico, antídoto utilizado no tratamento de intoxicações por metanol. O estado atualmente monitora três casos.

Ainda nesta terça, a Secretaria da Saúde (Sesa) descartou quatro casos suspeitos de intoxicação por metanol, incluindo a suspeita de óbito. Um é investigado em Aquiraz e outro em Fortaleza, conforme monitoramento atualizado às 15h.

Com essa nova entrega do MS, o total de frascos distribuídos chega a 1.125, contemplando outros sete estados, além do Distrito Federal: Acre, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Paraná e Rio de Janeiro.

Essas ampolas integram o estoque estruturado em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), garantindo reposição e distribuição conforme a necessidade de estados e municípios. Outras 60 mil ampolas de etanol estão em processo de aquisição.

O Ministério da Saúde também adquiriu 2,5 mil unidades do antídoto fomepizol de uma empresa japonesa — uma compra inédita no país de um produto raro no mercado internacional.

A empresa ainda doou outras 100 unidades, totalizando 2,6 mil unidades do medicamento. A previsão é de que o lote chegue ao Brasil ainda nesta semana e comece a ser distribuído aos estados, conforme as necessidades locais e o registro de casos.

Veja também Ceará Laudos descartam metanol em óbito investigado no Ceará Ceará Fortaleza registra 1º caso suspeito de intoxicação por metanol Ceará Ceará descarta quatro dos seis casos suspeitos de intoxicação por metanol

CENÁRIO NACIONAL

Até essa segunda-feira 6), o Brasil registrava 217 notificações de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas. Dessas, 17 foram confirmadas e 200 permanecem em investigação.

O estado de São Paulo concentra 82,49% das notificações, com 15 casos confirmados e 164 em investigação. Além de São Paulo, o Paraná registra dois casos confirmados e quatro em investigação.

Outros 12 estados notificaram casos em investigação: Acre (1), Ceará (3), Espírito Santo (1), Goiás (3), Minas Gerais (1), Mato Grosso do Sul (5), Paraíba (1), Pernambuco (10), Piauí (3), Rio de Janeiro (1), Rondônia (1) e Rio Grande do Sul (2). Bahia, Distrito Federal e Mato Grosso descartaram os casos que estavam sob análise.

Em relação aos óbitos, dois foram confirmados no estado de São Paulo e 12 seguem em investigação, sendo um no Mato Grosso do Sul, três em Pernambuco, seis em São Paulo e um na Paraíba.

Como são investigados os casos?

De acordo com a Sesa um caso é considerado suspeito de metanol quando pacientes que ingeriram bebida alcoólica apresentam em cerca de 12h ou mais:

Embriaguez persistente

Desconforto gástrico (dor de barriga, náuseas ou vômitos)

Forte dor de cabeça,

Confusão mental

Alteração visual.

O metanol é um solvente industrial altamente tóxico. Quando é metabolizado pelo fígado, ele se transforma em substâncias que causam graves danos à saúde. O caso é confirmado quando o paciente, além de se enquadrar na definição de caso suspeito, apresenta sinais clínicos graves, como coma, convulsões, cegueira ou rebaixamento da consciência.

Também é considerado confirmado quando os seguintes requisitos técnicos são caracterizados: exames laboratoriais mostram pH no sangue menor que 7,3, bicarbonato inferior a 20 mEq/L, diferença osmolar maior que 10 ou dosagem de metanol no sangue acima de 200 mg/L.