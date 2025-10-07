Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará recebe 120 unidades de antídoto contra intoxicação por metanol

A Secretaria da Saúde descartou quatro casos suspeitos e segue investigando outros dois

Escrito por
Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
(Atualizado às 19:48)
Ceará
Imagem de vidros com metanol.
Legenda: O Ministério da Saúde adquiriu 2,5 mil unidades do antídoto fomepizol de uma empresa japonesa.
Foto: Chemical industry / Shutterstock.

O Ministério da Saúde enviou ao Ceará, nesta terça-feira (7), 120 unidades de etanol farmacêutico, antídoto utilizado no tratamento de intoxicações por metanol. O estado atualmente monitora três casos.

Ainda nesta terça, a Secretaria da Saúde (Sesa) descartou quatro casos suspeitos de intoxicação por metanol, incluindo a suspeita de óbito. Um é investigado em Aquiraz e outro em Fortaleza, conforme monitoramento atualizado às 15h.

Com essa nova entrega do MS, o total de frascos distribuídos chega a 1.125, contemplando outros sete estados, além do Distrito Federal: Acre, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Paraná e Rio de Janeiro. 

Essas ampolas integram o estoque estruturado em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), garantindo reposição e distribuição conforme a necessidade de estados e municípios. Outras 60 mil ampolas de etanol estão em processo de aquisição.

O Ministério da Saúde também adquiriu 2,5 mil unidades do antídoto fomepizol de uma empresa japonesa — uma compra inédita no país de um produto raro no mercado internacional.

A empresa ainda doou outras 100 unidades, totalizando 2,6 mil unidades do medicamento. A previsão é de que o lote chegue ao Brasil ainda nesta semana e comece a ser distribuído aos estados, conforme as necessidades locais e o registro de casos.

Veja também

teaser image
Ceará

Laudos descartam metanol em óbito investigado no Ceará

teaser image
Ceará

Fortaleza registra 1º caso suspeito de intoxicação por metanol

teaser image
Ceará

Ceará descarta quatro dos seis casos suspeitos de intoxicação por metanol

CENÁRIO NACIONAL

Até essa segunda-feira 6), o Brasil registrava 217 notificações de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas. Dessas, 17 foram confirmadas e 200 permanecem em investigação.

O estado de São Paulo concentra 82,49% das notificações, com 15 casos confirmados e 164 em investigação. Além de São Paulo, o Paraná registra dois casos confirmados e quatro em investigação.

Outros 12 estados notificaram casos em investigação: Acre (1), Ceará (3), Espírito Santo (1), Goiás (3), Minas Gerais (1), Mato Grosso do Sul (5), Paraíba (1), Pernambuco (10), Piauí (3), Rio de Janeiro (1), Rondônia (1) e Rio Grande do Sul (2). Bahia, Distrito Federal e Mato Grosso descartaram os casos que estavam sob análise.

Em relação aos óbitos, dois foram confirmados no estado de São Paulo e 12 seguem em investigação, sendo um no Mato Grosso do Sul, três em Pernambuco, seis em São Paulo e um na Paraíba.

Como são investigados os casos? 

De acordo com a Sesa um caso é considerado suspeito de metanol quando pacientes que ingeriram bebida alcoólica apresentam em cerca de 12h ou mais:

  • Embriaguez persistente
  • Desconforto gástrico (dor de barriga, náuseas ou vômitos)
  • Forte dor de cabeça,
  • Confusão mental 
  • Alteração visual.

O metanol é um solvente industrial altamente tóxico. Quando é metabolizado pelo fígado, ele se transforma em substâncias que causam graves danos à saúde. O caso é confirmado quando o paciente, além de se enquadrar na definição de caso suspeito, apresenta sinais clínicos graves, como coma, convulsões, cegueira ou rebaixamento da consciência. 

Também é considerado confirmado quando os seguintes requisitos técnicos são caracterizados: exames laboratoriais mostram pH no sangue menor que 7,3, bicarbonato inferior a 20 mEq/L, diferença osmolar maior que 10 ou dosagem de metanol no sangue acima de 200 mg/L.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Foto de João Marinho Neto, cearense que é o homem mais velho do mundo.
Ceará

Cearense que é o homem mais velho do mundo completa 113 anos

João entrou para o Guinness em novembro do ano passado

Redação
Há 1 hora
Imagem de vidros com metanol.
Ceará

Ceará recebe 120 unidades de antídoto contra intoxicação por metanol

A Secretaria da Saúde descartou quatro casos suspeitos e segue investigando outros dois

Bergson Araujo Costa
Há 1 hora
Cirurgião pediátrico de Sobral viraliza com atendimento humanizado ao cuidar das crianças
Ceará

Cirurgião pediátrico de Sobral viraliza com atendimento humanizado ao cuidar das crianças

Conhecido nas redes por acalmar os pequenos antes das cirurgias, o cirurgião pediátrico aposta no atendimento humanizado para transformar medo em confiança

Maria Clarice Sousa*
07 de Outubro de 2025
Drink alcoólico com rodela de limão na taça, e uma coqueteleira e uma garrafa atrás.
Ceará

Fortaleza registra 1º caso suspeito de intoxicação por metanol

Seis notificações já foram registradas no Ceará

Matheus Facundo
07 de Outubro de 2025
Foto de drink e garrafa vazia.
Ceará

Ceará descarta quatro dos seis casos suspeitos de intoxicação por metanol

Um óbito suspeito também já havia sido descartado

Redação
07 de Outubro de 2025
Professora ministrando aula em universidade.
Ceará

Camilo Santana anuncia 5 mil vagas em cursos de tecnologia e parte pode ser ofertada no Enem 2025

Evento realizado pelo MEC em Brasília reúne 63 instituições e 1.434 expositores, que vão apresentar projetos desenvolvidos por estudantes, professores e técnicos

Gabriela Custódio e Nícolas Paulino*
07 de Outubro de 2025
Imagem de uma área rural com picadeiro, árvores, palmeiras, e céu azul, representando uma paisagem natural e rural.
Ceará

Homem é atacado por abelhas e morre atropelado, em Juazeiro do Norte

A vítima correu em direção à rodovia

Milenna Murta*
07 de Outubro de 2025
onibus em rua de fortaleza, no trânsito. imagem para ilustrar reportagem sobre o prêmio cnt de jornalismo.
Ceará

Reportagens da Verdinha FM e do Diário do Nordeste são finalistas de prêmio

Prêmio CNT de Jornalismo destaca conteúdos sobre transporte e mobilidade

Redação
07 de Outubro de 2025
Imagem mostra diferentes garrafas de bebidas alcoólicas sobre uma mesa, incluindo vodka, whisky, tequila, rum e licor.
Ceará

Laudos descartam metanol em óbito investigado no Ceará

Com a atualização, até a noite dessa segunda-feira (6), o Estado segue investigando dois casos suspeitos de intoxicação

Carol Melo
07 de Outubro de 2025
Um close-up de uma caipirinha em um copo de vidro em uma bancada escura de bar. A bebida é de cor amarelo-clara, com pedaços de limão e gelo. Um canudo rosa e uma rodela de limão estão presos na borda do copo, que está sobre um guardanapo branco. O fundo está desfocado, mostrando prateleiras de madeira cheias de garrafas de bebidas alcoólicas em um ambiente quente e iluminado.
Ceará

Como são investigados no Ceará os casos de intoxicação por metanol?

No Ceará, 5 suspeitas foram registradas desde sábado (4), e duas foram descartadas

Thatiany Nascimento e Clarice Nascimento
07 de Outubro de 2025
Pezinhos de uma criança
Ceará

Elmano sanciona auxílio financeiro para órfãos da pandemia de Covid-19

Projeto foi aprovado no fim de setembro pela Assembleia Legislativa do Ceará

Lucas Monteiro
06 de Outubro de 2025
Estudantes encontram larvas em comida de escola estadual em Fortaleza
Ceará

Estudantes encontram larvas em comida de escola estadual em Fortaleza

A Seduc informou que notificou a empresa responsável pelo fornecimento da alimentação

Bergson Araujo Costa
06 de Outubro de 2025
Bebidas destiladas dispostas em balcão de bar.
Ceará

Com novo caso suspeito em Aquiraz, CE tem cinco notificações de intoxicação por metanol

Dois dos cinco registros já foram descartados pela Secretaria da Saúde do Ceará

Redação
06 de Outubro de 2025
Carros e motos em avenida de São Paulo.
Ceará

Fortaleza fará teste de faixas exclusivas para motos em duas avenidas

As primeiras "faixas azuis" serão instaladas nas avenidas Humberto Monte e Santos Dumont

Luana Severo e João Lima Neto
06 de Outubro de 2025
Ceará

Antídoto para tratar pessoas intoxicadas por metanol chega ao Ceará

No Estado não há casos confirmados. Dos quatro notificados, dois seguem em investigação.

Thatiany Nascimento
06 de Outubro de 2025
Sesa realiza diferentes testes para confirmar ou descartar existência de metanol em casos suspeitos
Ceará

Morte por suspeita de consumo de bebida com metanol é investigada no Ceará

Segundo caso de suspeita de consumo também é apurado em Quixeramobim

Redação
06 de Outubro de 2025
Imagem mostra estudante feminina escrevendo em papel com canetas coloridas sobre uma mesa, focada em responder prova.
Ceará

Escola alvo de ataque em Sobral inicia volta gradual às aulas nesta segunda (6)

Alunos do 3º ano do Ensino Médio, colegas de um dos adolescentes mortos, são os primeiros a retornarem às salas de aula da instituição

Redação
06 de Outubro de 2025
Uniodonto Fortaleza lança campanha especial no Dia das Crianças
Ceará

Uniodonto Fortaleza lança campanha especial no Dia das Crianças

Plano Uni Júnior tem carência zero e benefícios exclusivos para famílias até 3 de novembro

Agência de Conteúdo DN
06 de Outubro de 2025
Imagem de um drink alcoolico
Ceará

Exames iniciais da Pefoce dão negativo para metanol nos dois primeiros casos notificados no Ceará

Ceará espera chegada de antídoto contra efeitos da substância tóxica nas próximas horas, conforme governador

Redação
05 de Outubro de 2025
Montagem de duas fotos de acidente com caminhonete nas dunas da praia de Canoa Quebrada, no Ceará
Ceará

Caminhonete tomba após motorista fazer manobra arriscada em Canoa Quebrada; veja vídeo

Condutor tentou descer de duna alta em velocidade

Redação
05 de Outubro de 2025