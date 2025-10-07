Ceará recebe 120 unidades de antídoto contra intoxicação por metanol
A Secretaria da Saúde descartou quatro casos suspeitos e segue investigando outros dois
O Ministério da Saúde enviou ao Ceará, nesta terça-feira (7), 120 unidades de etanol farmacêutico, antídoto utilizado no tratamento de intoxicações por metanol. O estado atualmente monitora três casos.
Ainda nesta terça, a Secretaria da Saúde (Sesa) descartou quatro casos suspeitos de intoxicação por metanol, incluindo a suspeita de óbito. Um é investigado em Aquiraz e outro em Fortaleza, conforme monitoramento atualizado às 15h.
Com essa nova entrega do MS, o total de frascos distribuídos chega a 1.125, contemplando outros sete estados, além do Distrito Federal: Acre, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Paraná e Rio de Janeiro.
Essas ampolas integram o estoque estruturado em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), garantindo reposição e distribuição conforme a necessidade de estados e municípios. Outras 60 mil ampolas de etanol estão em processo de aquisição.
O Ministério da Saúde também adquiriu 2,5 mil unidades do antídoto fomepizol de uma empresa japonesa — uma compra inédita no país de um produto raro no mercado internacional.
A empresa ainda doou outras 100 unidades, totalizando 2,6 mil unidades do medicamento. A previsão é de que o lote chegue ao Brasil ainda nesta semana e comece a ser distribuído aos estados, conforme as necessidades locais e o registro de casos.
Até essa segunda-feira 6), o Brasil registrava 217 notificações de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas. Dessas, 17 foram confirmadas e 200 permanecem em investigação.
O estado de São Paulo concentra 82,49% das notificações, com 15 casos confirmados e 164 em investigação. Além de São Paulo, o Paraná registra dois casos confirmados e quatro em investigação.
Outros 12 estados notificaram casos em investigação: Acre (1), Ceará (3), Espírito Santo (1), Goiás (3), Minas Gerais (1), Mato Grosso do Sul (5), Paraíba (1), Pernambuco (10), Piauí (3), Rio de Janeiro (1), Rondônia (1) e Rio Grande do Sul (2). Bahia, Distrito Federal e Mato Grosso descartaram os casos que estavam sob análise.
Em relação aos óbitos, dois foram confirmados no estado de São Paulo e 12 seguem em investigação, sendo um no Mato Grosso do Sul, três em Pernambuco, seis em São Paulo e um na Paraíba.
Como são investigados os casos?
De acordo com a Sesa um caso é considerado suspeito de metanol quando pacientes que ingeriram bebida alcoólica apresentam em cerca de 12h ou mais:
- Embriaguez persistente
- Desconforto gástrico (dor de barriga, náuseas ou vômitos)
- Forte dor de cabeça,
- Confusão mental
- Alteração visual.
O metanol é um solvente industrial altamente tóxico. Quando é metabolizado pelo fígado, ele se transforma em substâncias que causam graves danos à saúde. O caso é confirmado quando o paciente, além de se enquadrar na definição de caso suspeito, apresenta sinais clínicos graves, como coma, convulsões, cegueira ou rebaixamento da consciência.
Também é considerado confirmado quando os seguintes requisitos técnicos são caracterizados: exames laboratoriais mostram pH no sangue menor que 7,3, bicarbonato inferior a 20 mEq/L, diferença osmolar maior que 10 ou dosagem de metanol no sangue acima de 200 mg/L.