Fortaleza registra 1º caso suspeito de intoxicação por metanol

Seis notificações já foram registradas no Ceará

Escrito por
Matheus Facundo matheus.facundo@svm.com.br
(Atualizado às 17:07)
Ceará
Drink alcoólico com rodela de limão na taça, e uma coqueteleira e uma garrafa atrás.
Legenda: Ceará já teve seis notificações de adulteração em bebidas suspeitas, embora quatro já tenham sido descartadas.
Foto: F Grao/Shutterstock.

Fortaleza investiga o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol por ingestão de bebida alcoólica. A informação foi divulgada pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) na tarde desta terça-feira (7), elevando para seis o número de notificações em todo o Estado.

Dos seis casos suspeitos, quatro já foram descartados, incluindo um óbito. Seguem em investigação este novo caso em Fortaleza e um em Aquiraz, notificado na tarde dessa segunda-feira (6).

De acordo com a Sesa, "os casos estão sendo investigados pelas equipes de Vigilância em Saúde estadual e municipal, em articulação com as unidades hospitalares e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), para confirmação laboratorial e identificação da possível origem da exposição". 

Ainda segundo a Sesa, todos os municípios cearenses foram orientados com diretrizes do Ministério da Saúde, "reforçando as recomendações oficiais sobre a importância da detecção precoce e tratamento. A pasta orienta os municípios a notificarem imediatamente todas as suspeitas relacionadas a esse tipo de intoxicação". 

Quando um caso é considerado suspeito?

De acordo com a Sesa, um caso é suspeito quando o paciente que ingeriu bebida alcoólica possui os seguintes sintomas:

  • embriaguez persistente; 
  • desconforto gástrico (dor de barriga, náuseas ou vômitos); 
  • forte dor de cabeça;
  • confusão mental;
  • alteração visual.

Quais as características de um caso confirmado?

Ao perceber piora ou persistência de um desses sinais, entre 6 e 72 horas após a ingestão de bebida alcoólica, é recomendado buscar imediatamente uma unidade de saúde.
Quais as características de um caso confirmado? O caso é confirmado quando o paciente, além de se enquadrar na definição de caso suspeito, apresenta sinais clínicos graves, como coma, convulsões, cegueira ou rebaixamento da consciência. Também é considerado confirmado quando os seguinte requisitos técnicos são caracterizados: exames laboratoriais mostram pH no sangue menor que 7,3; bicarbonato inferior a 20 mEq/L; diferença osmolar maior que 10 ou dosagem de metanol no sangue acima de 200 mg/L.">caso é confirmado quando o paciente, além de se enquadrar na definição de caso suspeito, apresenta sinais clínicos graves, como coma, convulsões, cegueira ou rebaixamento da consciência. 

Também é considerado confirmado quando os seguintes requisitos técnicos são caracterizados:

  • exames laboratoriais mostram pH no sangue menor que 7,3;
  • bicarbonato inferior a 20 mEq/L;
  • diferença osmolar maior que 10 ou dosagem de metanol no sangue acima de 200 mg/L.

 

