Fortaleza registra 1º caso suspeito de intoxicação por metanol

Fortaleza investiga o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol por ingestão de bebida alcoólica. A informação foi divulgada pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) na tarde desta terça-feira (7), elevando para seis o número de notificações em todo o Estado.

Dos seis casos suspeitos, quatro já foram descartados, incluindo um óbito. Seguem em investigação este novo caso em Fortaleza e um em Aquiraz, notificado na tarde dessa segunda-feira (6).

De acordo com a Sesa, "os casos estão sendo investigados pelas equipes de Vigilância em Saúde estadual e municipal, em articulação com as unidades hospitalares e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), para confirmação laboratorial e identificação da possível origem da exposição".

Ainda segundo a Sesa, todos os municípios cearenses foram orientados com diretrizes do Ministério da Saúde, "reforçando as recomendações oficiais sobre a importância da detecção precoce e tratamento. A pasta orienta os municípios a notificarem imediatamente todas as suspeitas relacionadas a esse tipo de intoxicação".

Quando um caso é considerado suspeito?

De acordo com a Sesa, um caso é suspeito quando o paciente que ingeriu bebida alcoólica possui os seguintes sintomas:

embriaguez persistente;

desconforto gástrico (dor de barriga, náuseas ou vômitos);

forte dor de cabeça;

confusão mental;

alteração visual.

Quais as características de um caso confirmado?

O Ao perceber piora ou persistência de um desses sinais, entre 6 e 72 horas após a ingestão de bebida alcoólica, é recomendado buscar imediatamente uma unidade de saúde. apresenta sinais clínicos graves, como coma, convulsões, cegueira ou rebaixamento da consciência.

Também é considerado confirmado quando os seguintes requisitos técnicos são caracterizados: