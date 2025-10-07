Fortaleza registra 1º caso suspeito de intoxicação por metanol
Seis notificações já foram registradas no Ceará
Fortaleza investiga o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol por ingestão de bebida alcoólica. A informação foi divulgada pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) na tarde desta terça-feira (7), elevando para seis o número de notificações em todo o Estado.
Dos seis casos suspeitos, quatro já foram descartados, incluindo um óbito. Seguem em investigação este novo caso em Fortaleza e um em Aquiraz, notificado na tarde dessa segunda-feira (6).
De acordo com a Sesa, "os casos estão sendo investigados pelas equipes de Vigilância em Saúde estadual e municipal, em articulação com as unidades hospitalares e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), para confirmação laboratorial e identificação da possível origem da exposição".
Ainda segundo a Sesa, todos os municípios cearenses foram orientados com diretrizes do Ministério da Saúde, "reforçando as recomendações oficiais sobre a importância da detecção precoce e tratamento. A pasta orienta os municípios a notificarem imediatamente todas as suspeitas relacionadas a esse tipo de intoxicação".
Quando um caso é considerado suspeito?
De acordo com a Sesa, um caso é suspeito quando o paciente que ingeriu bebida alcoólica possui os seguintes sintomas:
- embriaguez persistente;
- desconforto gástrico (dor de barriga, náuseas ou vômitos);
- forte dor de cabeça;
- confusão mental;
- alteração visual.
Quais as características de um caso confirmado?
Também é considerado confirmado quando os seguintes requisitos técnicos são caracterizados:
- exames laboratoriais mostram pH no sangue menor que 7,3;
- bicarbonato inferior a 20 mEq/L;
- diferença osmolar maior que 10 ou dosagem de metanol no sangue acima de 200 mg/L.