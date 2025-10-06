Antídoto para tratar pessoas intoxicadas por metanol chega ao Ceará

O Ceará recebeu, na madrugada desta segunda-feira (6), do Ministério da Saúde doses de etanol farmacêutico, que é um dos antídotos utilizados no tratamento de pessoas intoxicadas por metanol. No Estado, quatro casos suspeitos foram notificados neste sábado (4), sendo dois já descartados. Um caso e uma morte seguem em investigação.

A informação foi confirmada ao Diário do Nordeste pelo secretário executivo de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), Antônio Lima Neto (Tanta). A distribuição do antídoto é uma das medida tomadas pelo Governo Federal diante dos casos suspeitos e confirmados de intoxicação por metanol registrados no país nas últimas semanas. A notificações começaram em São Paulo e alcançaram outros estados brasileiros.

Após as notificações registradas no Ceará no fim de semana, o governador Elmano de Freitas (PT) informou que fez a solicitação das medicações que tratam a intoxicação ao Ministério da Saúde e o envio foi providenciado.

Estados como Pernambuco, Paraná, Bahia, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul já haviam recebido as doses do órgão federal por terem registrado casos primeiros.

No sábado, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou a compra adicional de 12 mil unidades de etanol farmacêutico, além de 2,5 mil unidades de fomepizol. Os dois medicamentos são usados no tratamento de intoxicações por metanol.

Quem recebe o antídoto?

O secretário executivo de Vigilância em Saúde da Sesa, Tanta, explica que antes de iniciar o antídoto são feitos exames laboratoriais. "faz por exemplo, uma gasometria (exame de sangue que avalia o pH sanguíneo). O paciente está com acidose metabólica (acúmulo de ácido), por que ele está com acidose? Tem uma sugestão de que o metanol está produzindo substâncias ácidas. Esse é um indicativo considerado. Não começamos o antídoto se o paciente não se enquadrar", afirma.

Ele também informou que o Ministério da Saúde concentrou a compra e os estados precisam demandar ao órgão federal. No momento: "recebemos uma fração de doses que é ideal", completou sem precisar a quantidade.

"Esse antídoto é álcool. Essa ampola que fazemos endovenosa, faz com álcool a quase 100% para ele competir com o metanol no fígado, para não deixar o metanol ser quebrado e formar o ácido fórmico. O que a gente recebeu é um medicamento simples, uma ampola endovenosa que faz nos casos que tem potencial de complicação". Tanta Secretário executivo de Vigilância em Saúde da Sesa

Na prática, os casos em investigação podem receber o antídoto desde que "tenham sinais que, de fato, possam indicar a intoxicação". Tanta ressalta ainda que essa aplicação "não é feito a esmo". Para que o paciente a receba são consideradas as avaliações clínicas e laboratorial.

Na aplicação do etanol farmacêutico, o paciente recebe uma dose calculada pelos médicos. O etanol age no fígado e impede que o metanol se ligue às enzimas responsáveis por transformá-lo em substâncias tóxicas. Assim, ele "atrapalha" o efeito do metanol e evita a intoxicação.

Situação no Ceará

No Ceará, os casos suspeitos de intoxicação por metanol começaram a ser notificados no sábado (4).

Sábado (4)

Primeiro caso suspeito notificado no Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), em Quixeramobim. Caso já descartado.

Domingo (5)

Segundo caso é notificado em Caucaia, de paciente atendido no Hospital Regional da Unimed. Caso já descartado.

Terceiro caso suspeito, de São Gonçalo do Amarante, é notificado. Houve óbito. Caso em investigação.

Segunda (6)

Quarto caso notificado em Quixeramobim. Caso em investigação.



Autoridades de saúde reforçam a importância de que a população evite o consumo de bebidas de procedência duvidosa, sobretudo destilados. A orientação é que em caso de sintomas como embriaguez persistente, dor de barriga ou alteração visual entre 12 e 24 horas após o consumo, procure imediatamente uma unidade de saúde.