Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Antídoto para tratar pessoas intoxicadas por metanol chega ao Ceará

No Estado não há casos confirmados. Dos quatro notificados, dois seguem em investigação.

Escrito por
Thatiany Nascimento thatiany.nascimento@svm.com.br
(Atualizado às 12:48)
Ceará
Legenda: O etanol farmacêutico é um dos antídotos utilizados no tratamento de pessoas intoxicadas por metanol.
Foto: Reprodução Ministério da Saúde

O Ceará recebeu, na madrugada desta segunda-feira (6), do Ministério da Saúde doses de etanol farmacêutico, que é um dos antídotos utilizados no tratamento de pessoas intoxicadas por metanol. No Estado, quatro casos suspeitos foram notificados neste sábado (4), sendo dois já descartados. Um caso e uma morte seguem em investigação

A informação foi confirmada ao Diário do Nordeste pelo secretário executivo de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), Antônio Lima Neto (Tanta). A distribuição do antídoto é uma das medida tomadas pelo Governo Federal diante dos casos suspeitos e confirmados de intoxicação por metanol registrados no país nas últimas semanas. A notificações começaram em São Paulo e alcançaram outros estados brasileiros.

Veja também

teaser image
Ser Saúde

Intoxicação por metanol: sinais, causas e como evitar o risco

teaser image
Ceará

Morte por suspeita de consumo de bebida com metanol é investigada no Ceará

teaser image
Ceará

Exames iniciais da Pefoce dão negativo para metanol nos dois primeiros casos notificados no Ceará

Após as notificações registradas no Ceará no fim de semana, o governador Elmano de Freitas (PT) informou que fez a solicitação das medicações que tratam a intoxicação ao Ministério da Saúde e o envio foi providenciado. 

Estados como Pernambuco, Paraná, Bahia, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul já haviam recebido as doses do órgão federal por terem registrado casos primeiros. 

No sábado, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou a compra adicional de 12 mil unidades de etanol farmacêutico, além de 2,5 mil unidades de fomepizol. Os dois medicamentos são usados no tratamento de intoxicações por metanol. 

Quem recebe o antídoto?

O secretário executivo de Vigilância em Saúde da Sesa, Tanta, explica que antes de iniciar o antídoto são feitos exames laboratoriais. "faz por exemplo, uma gasometria (exame de sangue que avalia o pH sanguíneo). O paciente está com acidose metabólica (acúmulo de ácido), por que ele está com acidose? Tem uma sugestão de que o metanol está produzindo substâncias ácidas. Esse é um indicativo considerado. Não começamos o antídoto se o paciente não se enquadrar", afirma. 

Ele também informou que o Ministério da Saúde concentrou a compra e os estados precisam demandar ao órgão federal. No momento: "recebemos uma fração de doses que é ideal", completou sem precisar a quantidade. 

"Esse antídoto é álcool. Essa ampola que fazemos endovenosa, faz com álcool a quase 100% para ele competir com o metanol no fígado, para não deixar o metanol ser quebrado e formar o ácido fórmico. O que a gente recebeu é um medicamento simples, uma ampola endovenosa que faz nos casos que tem potencial de complicação".
Tanta
Secretário executivo de Vigilância em Saúde da Sesa

Na prática, os casos em investigação podem receber o antídoto desde que "tenham sinais que, de fato, possam indicar a intoxicação". Tanta ressalta ainda que essa aplicação "não é feito a esmo". Para que o paciente a receba são consideradas as avaliações clínicas e laboratorial. 

Na aplicação do etanol farmacêutico, o paciente recebe uma dose calculada pelos médicos. O etanol age no fígado e impede que o metanol se ligue às enzimas responsáveis por transformá-lo em substâncias tóxicas. Assim, ele "atrapalha" o efeito do metanol e evita a intoxicação.

Situação no Ceará

No Ceará, os casos suspeitos de intoxicação por metanol começaram a ser notificados no sábado (4).  

  • Sábado (4)

Primeiro caso suspeito notificado no Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), em Quixeramobim. Caso já descartado. 

  • Domingo (5)

Segundo caso é notificado em Caucaia, de paciente atendido no Hospital Regional da Unimed. Caso já descartado. 
Terceiro caso suspeito, de São Gonçalo do Amarante, é notificado. Houve óbito. Caso em investigação.

  • Segunda (6)

Quarto caso notificado em Quixeramobim. Caso em investigação. 

Autoridades de saúde reforçam a importância de que a população evite o consumo de bebidas de procedência duvidosa, sobretudo destilados. A orientação é que em caso de sintomas como embriaguez persistente, dor de barriga ou alteração visual entre 12 e 24 horas após o consumo, procure imediatamente uma unidade de saúde.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Ceará

Antídoto para tratar pessoas intoxicadas por metanol chega ao Ceará

No Estado não há casos confirmados. Dos quatro notificados, dois seguem em investigação.

Thatiany Nascimento
Há 1 hora
Sesa realiza diferentes testes para confirmar ou descartar existência de metanol em casos suspeitos
Ceará

Morte por suspeita de consumo de bebida com metanol é investigada no Ceará

Segundo caso de suspeita de consumo também é apurado em Quixeramobim

Redação
06 de Outubro de 2025
Imagem mostra estudante feminina escrevendo em papel com canetas coloridas sobre uma mesa, focada em responder prova.
Ceará

Escola alvo de ataque em Sobral inicia volta gradual às aulas nesta segunda (6)

Alunos do 3º ano do Ensino Médio, colegas de um dos adolescentes mortos, são os primeiros a retornarem às salas de aula da instituição

Redação
06 de Outubro de 2025
Uniodonto Fortaleza lança campanha especial no Dia das Crianças
Ceará

Uniodonto Fortaleza lança campanha especial no Dia das Crianças

Plano Uni Júnior tem carência zero e benefícios exclusivos para famílias até 3 de novembro

Agência de Conteúdo DN
06 de Outubro de 2025
Imagem de um drink alcoolico
Ceará

Exames iniciais da Pefoce dão negativo para metanol nos dois primeiros casos notificados no Ceará

Ceará espera chegada de antídoto contra efeitos da substância tóxica nas próximas horas, conforme governador

Redação
05 de Outubro de 2025
Montagem de duas fotos de acidente com caminhonete nas dunas da praia de Canoa Quebrada, no Ceará
Ceará

Caminhonete tomba após motorista fazer manobra arriscada em Canoa Quebrada; veja vídeo

Condutor tentou descer de duna alta em velocidade

Redação
05 de Outubro de 2025
Prints de um vpideo mostrando parte da cadeia pegando fogo
Ceará

Incêndio em cadeia no Ceará é controlado por detentos

Um curto-circuito em um quadro de energia elétrica pode ter sido a causa

Redação
05 de Outubro de 2025
Fachada do Hospital Regional do Sertão Central, em Quixeramobim
Ceará

Paciente internado por intoxicação por metanol em Quixeramobim é adolescente de 15 anos

Reportagem apurou que paciente tomou vodca e essa seria a primeira vez que havia ingerido bebida alcoólica

Paloma Vargas
05 de Outubro de 2025
Fachada do Hospital Regional do Sertão Central, em Quixeramobim
Ceará

Ceará registra segundo caso suspeito de intoxicação por metanol em Quixeramobim

Paciente foi internado

Lucas Monteiro
05 de Outubro de 2025
Foto dos fiéis reunidos.
Ceará

Animais são abençoados em Paróquia de Fortaleza no Dia de São Francisco; veja vídeo

Cachorros, gatos e pássaros foram abençoados

Redação
05 de Outubro de 2025
Aluna escrevendo em caderno durante a aula.
Ceará

Ceará tem energia em quase todas as escolas, mas 65% da rede pública não têm acesso a esgoto

Dados do Censo Escolar 2024 mostram contrastes na infraestrutura básica das escolas cearenses

Gabriela Custódio
05 de Outubro de 2025
Fachada do Hospital Regional do Sertão Central, em Quixeramobim
Ceará

Ceará registra um caso suspeito de intoxicação por metanol; paciente está internada

A mulher buscou atendimento na rede privada. O resultado dos exames está previsto para sair nos próximos dias

Redação
04 de Outubro de 2025
Ceará

Caminhonete capota em praia de Camocim, no litoral do Ceará

Na ocorrência, um dos ocupantes do veículo ficou inconsciente e precisou ser conduzido ao hospital

Redação
04 de Outubro de 2025
Após cura do filho, cearense anda mais de 240 km em devoção a São Francisco
Ceará

Após cura do filho, cearense anda mais de 240 km em devoção a São Francisco

Usando tênis simples, chapéu para se proteger do sol do sertão e bengala, José Antônio Mendes fez a trajetória de ida e volta entre Monsenhor Tabosa e Canindé

Carol Melo
04 de Outubro de 2025
Foto de mercadoria de cachaça irregular apreendida no Ceará. A foto mostra um caminhão carregado com os itens.
Ceará

60 mil garrafas de cachaça apreendidas no Ceará têm risco de contaminação por metanol

Bebida passará por perícia e só será liberada após resultado e apresentação de nota fiscal

Matheus Facundo
03 de Outubro de 2025
Ceará

Casarões centenários em Barbalha formam ‘sítio histórico’ e são tombados; veja imagens

Maioria das construções fica na rua da Igreja Matriz, repleta de sobrados que recontam passado da cidade

Theyse Viana
03 de Outubro de 2025
Cachorro branco, da raça poodle, recebendo vacina de um veterinário durante um dia de vacinação ao ar livre, com uma pessoa ao fundo, de camisa amarela, segurando o animal com cuidado.
Ceará

'Dia D' de vacinação antirrábica será neste sábado (4) em Fortaleza

Com 111 postos espalhados pelas regionais 1, 3 e 5, os tutores podem levar animais para vacinação gratuitamente

Milenna Murta*
03 de Outubro de 2025
Mão de um estudante segurando um lápis sobre um livro, com outros alunos ao fundo em uma sala de aula.
Ceará

Com psicólogos e reforço policial, como será volta às aulas após ataque em escola de Sobral

Órgãos têm se articulado em plano de emergência para garantir proteção de alunos e funcionários

Theyse Viana
03 de Outubro de 2025
sala de aula com vários alunos sentados em carteiras estudantis
Terra de Sabidos

Inscrições no Prêmio Terra de Sabidos terminam próxima semana; saiba como participar

A premiação vai distribuir R$ 15 mil entre os vencedores. Podem participar estudantes, professores, coordenadores e gestores

Redação
03 de Outubro de 2025
Montagem de fotos com navios da Marinha que estarão disponíveis para visitação no Porto de Fortaleza.
Ceará

Dois navios da Marinha do Brasil abrem para visitação em Fortaleza

Navios são usados em pesquisa científica e ajuda humanitária, e estarão atracados no Porto do Mucuripe

Redação
02 de Outubro de 2025