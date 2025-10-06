Morte suspeita de consumo de bebida com metanol é investigada no Ceará

As autoridades de Saúde do Ceará investigam a morte de um homem em São Gonçalo do Amarante por suspeita de intoxicação causada pelo consumo de bebida alcoólica adulterada com metanol.

Segundo o secretário-executivo de Vigilância em Saúde da Sesa, Antonio Silva Lima Neto, em entrevista à TV Verdes Mares, nesta segunda-feira (6), pelas características da ocorrência, a expectativa é que o caso seja descartado nas próximas horas.

O paciente foi encontrado sem vida em casa e apresentava histórico de etilismo crônico, segundo o secretário — ou seja, consumo excessivo de álcool.

“São Gonçalo, em particular, é um caso que, em todo o Brasil, vão acontecer casos como esse. Um paciente encontrado, infelizmente, em óbito no domicílio, sem muitas informações. Algumas falas apontam para alcoolismo crônico, o que termina por incluir o caso como suspeito, mas que deve ser rapidamente descartado”, explicou o gestor.

A Sesa reforçou que, até o momento, não há nenhum caso confirmado de morte por intoxicação por metanol no Ceará. “Nós descartamos os dois primeiros casos. Esse óbito está em investigação, mas deve ser descartado ainda hoje”, informou.

Segundo caso de suspeita de consumo no Sertão Central

Além do caso de São Gonçalo do Amarante, outro registro semelhante está sendo analisado em Quixeramobim, envolvendo um jovem que teria ingerido uma quantidade elevada de bebida alcoólica.

“É um paciente jovem, com um quadro semelhante. Ele entrou nesse rol de casos suspeitos e está sendo investigado também. Mas, provavelmente, também será descartado”, afirmou a Sesa.

A secretaria reforça o alerta à população sobre os riscos do consumo de bebidas alcoólicas de origem duvidosa ou fabricadas de forma clandestina, que podem conter substâncias tóxicas como o metanol — produto químico altamente perigoso que, mesmo em pequenas doses, pode causar cegueira e morte.

Casos investigados

Três casos suspeitos haviam sido notificados no Estado neste fim de semana. O primeiro, de um paciente internado no Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), em Quixeramobim, foi notificado no sábado (4).

O segundo, de Caucaia, atendido no Hospital Regional da Unimed, foi comunicado oficialmente à Sesa às 12h deste domingo (5).

O terceiro caso suspeito, de São Gonçalo do Amarante, também notificado neste domingo, segue em investigação.