Ceará registra um caso suspeito de intoxicação por metanol; paciente está internada

O Ceará registrou, na manhã deste sábado (4), um caso de uma paciente com um quadro de suspeita de intoxicação por metanol.

Ela deu entrada no Hospital Unimed Fortaleza, da rede privada na Capital, e, segundo informado pela unidade, passou por exames e está internada em observação.

Como o quadro é de suspeita de intoxicação por metanol, o hospital disse, em nota, que o caso "já foi notificado às autoridades de saúde e todo o protocolo de orientação do Ministério da Saúde está sendo seguido". O resultado dos exames "está previsto para sair nos próximos dias".

A assessoria do hospital informou ainda que diversas unidades hospitalares da mesma rede "estão capacitadas para tratar pacientes em caso de suspeita de intoxicação por metanol".

Em caso de suspeita de intoxicação por bebida adulterada, o hospital alerta que é preciso:

Interromper o consumo imediatamente ao notar gosto, cheiro ou aparência estranha da bebida;

Não permanecer sozinho e buscar ajuda de pessoas próximas;

Procurar atendimento médico de emergência;

Levar, se possível, o rótulo da bebida, descrição de onde comprou, quando ingeriu, quantidade consumida e todos os sintomas observados;

Não recorrer à automedicação ou receitas caseiras: somente um hospital ou serviço de emergência está apto a aplicar o tratamento correto, que pode incluir antídotos, suporte vital e avaliações oftalmológicas.

O Diário do Nordeste também procurou a Secretaria Estadual da Saúde e aguarda retorno sobre esse caso suspeito.

Situação no Brasil

Até a tarde da última sexta-feira (3), o Ministério da Saúde confirmou 181 registros de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica no Brasil, segundo os dados enviados pelos estados.

São Paulo confirmou duas mortes. Outras sete mortes são investigadas, todas em cidades de São Paulo. No total, foram 14 casos confirmados, enquanto os outros 181 estão sob investigação.

Os casos sob investigação aconteceram nos estados de: