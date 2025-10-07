Laudos descartam metanol em óbito investigado no Ceará

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) descartou que a morte de um homem, em São Gonçalo do Amarante, tenha sido causada pelo consumo de bebida alcoólica adulterada com metanol. Com isso, até a noite dessa segunda-feira (6), o Estado segue investigando dois casos suspeitos.

Dois casos já tinham sido descartados anteriormente. Agora, com a atualização da Pasta, o número sobe para três.

O homem foi encontrado morto no domingo (5), em sua residência. Devido ao histórico de etilismo crônico (consumo excessivo de álcool), foi tratado como suspeito.

O óbito fora revelado na segunda-feira pelo secretário-executivo de Vigilância em Saúde da Sesa, Antonio Silva Lima Neto, em entrevista à TV Verdes Mares. Na ocasião, o titular detalhou que a expectativa já era que o óbito fosse descartado.

Agora, a Sesa segue investigado se os casos registrados em Quixeramobim e em Aquiraz foram causados por intoxicação por metanol.

Quando um caso é considerado suspeito?

O metanol é um solvente industrial altamente tóxico. Quando é metabolizado pelo fígado, ele se transforma em substâncias que causam graves danos à saúde.

Segundo a Sesa, um caso é suspeito quando o paciente que ingeriu bebida alcoólica apresenta os seguintes sintomas:

embriaguez persistente;

desconforto gástrico (dor de barriga, náuseas ou vômitos);

forte dor de cabeça;

confusão mental;

alteração visual.

Ao perceber piora ou persistência de um desses sinais, entre 6 e 72 horas após a ingestão de bebida alcoólica, é recomendado buscar imediatamente uma unidade de saúde.

Quais as características de um caso confirmado?

O caso é confirmado quando o paciente, além de se enquadrar na definição de caso suspeito, apresenta sinais clínicos graves, como coma, convulsões, cegueira ou rebaixamento da consciência.

Também é considerado confirmado quando os seguinte requisitos técnicos são caracterizados: