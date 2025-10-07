Diário do Nordeste
Laudos descartam metanol em óbito investigado no Ceará

Com a atualização, até a noite dessa segunda-feira (6), o Estado segue investigando dois casos suspeitos de intoxicação

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
(Atualizado às 07:34)
Ceará
Imagem mostra diferentes garrafas de bebidas alcoólicas sobre uma mesa, incluindo vodka, whisky, tequila, rum e licor.
Legenda: Vítima tinha histórico de etilismo crônico (consumo excessivo de álcool), causando a suspeita nas autoridades
Foto: UFPR/Divulgação

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) descartou que a morte de um homem, em São Gonçalo do Amarante, tenha sido causada pelo consumo de bebida alcoólica adulterada com metanol. Com isso, até a noite dessa segunda-feira (6), o Estado segue investigando dois casos suspeitos.

Dois casos já tinham sido descartados anteriormente. Agora, com a atualização da Pasta, o número sobe para três

O homem foi encontrado morto no domingo (5), em sua residência. Devido ao histórico de etilismo crônico (consumo excessivo de álcool), foi tratado como suspeito.

O óbito fora revelado na segunda-feira pelo secretário-executivo de Vigilância em Saúde da Sesa, Antonio Silva Lima Neto, em entrevista à TV Verdes Mares. Na ocasião, o titular detalhou que a expectativa já era que o óbito fosse descartado

Agora, a Sesa segue investigado se os casos registrados em Quixeramobim e em Aquiraz foram causados por intoxicação por metanol.

Veja também

teaser image
Ceará

Antídoto para tratar pessoas intoxicadas por metanol chega ao Ceará

Quando um caso é considerado suspeito?

O metanol é um solvente industrial altamente tóxico. Quando é metabolizado pelo fígado, ele se transforma em substâncias que causam graves danos à saúde

Segundo a Sesa, um caso é suspeito quando o paciente que ingeriu bebida alcoólica apresenta os seguintes sintomas:

  • embriaguez persistente; 
  • desconforto gástrico (dor de barriga, náuseas ou vômitos); 
  • forte dor de cabeça;
  • confusão mental;
  • alteração visual.

Ao perceber piora ou persistência de um desses sinais, entre 6 e 72 horas após a ingestão de bebida alcoólica, é recomendado buscar imediatamente uma unidade de saúde.

Quais as características de um caso confirmado?

O caso é confirmado quando o paciente, além de se enquadrar na definição de caso suspeito, apresenta sinais clínicos graves, como coma, convulsões, cegueira ou rebaixamento da consciência. 

Também é considerado confirmado quando os seguinte requisitos técnicos são caracterizados:

  • exames laboratoriais mostram pH no sangue menor que 7,3;
  • bicarbonato inferior a 20 mEq/L;
  • diferença osmolar maior que 10 ou dosagem de metanol no sangue acima de 200 mg/L.

