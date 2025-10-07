Laudos descartam metanol em óbito investigado no Ceará
Com a atualização, até a noite dessa segunda-feira (6), o Estado segue investigando dois casos suspeitos de intoxicação
A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) descartou que a morte de um homem, em São Gonçalo do Amarante, tenha sido causada pelo consumo de bebida alcoólica adulterada com metanol. Com isso, até a noite dessa segunda-feira (6), o Estado segue investigando dois casos suspeitos.
Dois casos já tinham sido descartados anteriormente. Agora, com a atualização da Pasta, o número sobe para três.
O homem foi encontrado morto no domingo (5), em sua residência. Devido ao histórico de etilismo crônico (consumo excessivo de álcool), foi tratado como suspeito.
O óbito fora revelado na segunda-feira pelo secretário-executivo de Vigilância em Saúde da Sesa, Antonio Silva Lima Neto, em entrevista à TV Verdes Mares. Na ocasião, o titular detalhou que a expectativa já era que o óbito fosse descartado.
Agora, a Sesa segue investigado se os casos registrados em Quixeramobim e em Aquiraz foram causados por intoxicação por metanol.
Quando um caso é considerado suspeito?
O metanol é um solvente industrial altamente tóxico. Quando é metabolizado pelo fígado, ele se transforma em substâncias que causam graves danos à saúde.
Segundo a Sesa, um caso é suspeito quando o paciente que ingeriu bebida alcoólica apresenta os seguintes sintomas:
- embriaguez persistente;
- desconforto gástrico (dor de barriga, náuseas ou vômitos);
- forte dor de cabeça;
- confusão mental;
- alteração visual.
Ao perceber piora ou persistência de um desses sinais, entre 6 e 72 horas após a ingestão de bebida alcoólica, é recomendado buscar imediatamente uma unidade de saúde.
Quais as características de um caso confirmado?
O caso é confirmado quando o paciente, além de se enquadrar na definição de caso suspeito, apresenta sinais clínicos graves, como coma, convulsões, cegueira ou rebaixamento da consciência.
Também é considerado confirmado quando os seguinte requisitos técnicos são caracterizados:
- exames laboratoriais mostram pH no sangue menor que 7,3;
- bicarbonato inferior a 20 mEq/L;
- diferença osmolar maior que 10 ou dosagem de metanol no sangue acima de 200 mg/L.