Com novo caso suspeito em Aquiraz, CE tem cinco notificações de intoxicação por metanol
Dois dos cinco registros já foram descartados pela Secretaria da Saúde do Ceará
Com um caso notificado nesta segunda-feira (6) em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o Ceará acumula cinco suspeitas de intoxicação por metanol — duas, porém, já foram descartadas pelas autoridades sanitárias.
Conforme a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), os casos que seguem em investigação são em São Gonçalo do Amarante, Quixeramobim e, agora, Aquiraz. O primeiro foi notificado na noite de domingo (5), e diz respeito a um homem encontrado morto dentro da própria casa.
Em entrevista à TV Verdes Mares, o secretário-executivo de Vigilância em Saúde da Sesa, Antonio Silva Lima Neto, afirmou que, pelas características da ocorrência, é possível que a morte não tenha relação com o consumo de metanol, porque o paciente apresentava histórico de etilismo crônico — em outras palavras, consumo excessivo de álcool.
Sobre o registro de Quixeramobim, que envolve um jovem que ingeriu uma quantidade elevada de bebida alcoólica, o gestor acredita que, também, será descartada a contaminação. "É um paciente jovem. Ele entrou nesse rol de casos suspeitos e está sendo investigado também, mas, provavelmente, será descartado", adiantou.
Não há detalhes, ainda, sobre o caso notificado em Aquiraz. Em nota, a Sesa reforça que os municípios devem notificar imediatamente "todas as suspeitas relacionadas a esse tipo de intoxicação".
Ceará recebe doses de antídoto
Na madrugada desta segunda-feira (6), o Ceará recebeu do Ministério da Saúde doses de etanol farmacêutico, que é um dos antídotos utilizados no tratamento de pessoas intoxicadas por metanol. O produto foi solicitado no fim de semana pelo governador Elmano de Freitas (PT).
Por terem registrado as primeiras suspeitas, estados como Pernambuco, Paraná, Bahia, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul já haviam recebido as doses do antídoto.