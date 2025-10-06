Com novo caso suspeito em Aquiraz, CE tem cinco notificações de intoxicação por metanol

Com um caso notificado nesta segunda-feira (6) em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o Ceará acumula cinco suspeitas de intoxicação por metanol — duas, porém, já foram descartadas pelas autoridades sanitárias.

Conforme a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), os casos que seguem em investigação são em São Gonçalo do Amarante, Quixeramobim e, agora, Aquiraz. O primeiro foi notificado na noite de domingo (5), e diz respeito a um homem encontrado morto dentro da própria casa.

Em entrevista à TV Verdes Mares, o secretário-executivo de Vigilância em Saúde da Sesa, Antonio Silva Lima Neto, afirmou que, pelas características da ocorrência, é possível que a morte não tenha relação com o consumo de metanol, porque o paciente apresentava histórico de etilismo crônico — em outras palavras, consumo excessivo de álcool.

Sobre o registro de Quixeramobim, que envolve um jovem que ingeriu uma quantidade elevada de bebida alcoólica, o gestor acredita que, também, será descartada a contaminação. "É um paciente jovem. Ele entrou nesse rol de casos suspeitos e está sendo investigado também, mas, provavelmente, será descartado", adiantou.

Não há detalhes, ainda, sobre o caso notificado em Aquiraz. Em nota, a Sesa reforça que os municípios devem notificar imediatamente "todas as suspeitas relacionadas a esse tipo de intoxicação".

Ceará recebe doses de antídoto

Na madrugada desta segunda-feira (6), o Ceará recebeu do Ministério da Saúde doses de etanol farmacêutico, que é um dos antídotos utilizados no tratamento de pessoas intoxicadas por metanol. O produto foi solicitado no fim de semana pelo governador Elmano de Freitas (PT).

Por terem registrado as primeiras suspeitas, estados como Pernambuco, Paraná, Bahia, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul já haviam recebido as doses do antídoto.