Paciente internado por intoxicação por metanol em Quixeramobim é adolescente de 15 anos

O paciente internado em Quixeramobim com suspeita de intoxicação por metanol é um adolescente de 15 anos, segundo apurou o Diário do Nordeste. O jovem deu entrada na unidade hospitalar na noite desse sábado (4).

De acordo com uma fonte, o adolescente teria consumido vodca, e essa seria a primeira vez que ingeriu bebida alcoólica.

Após sentir os sintomas, o paciente buscou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Quixeramobim e, de lá, teria sido encaminhado ao Hospital Regional do Sertão Central.

A reportagem tenta contato com as autoridades de saúde do município, mas ainda não obteve retorno.

Casos no Ceará

A suspeita de intoxicação em Quixeramobim é o primeiro caso confirmado oficialmente pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesa). No entanto, já há registro de outro caso suspeito, envolvendo uma paciente em Fortaleza, atendida pela Unimed.

A Sesa informou que ainda não recebeu notificação oficial sobre a paciente internada em um hospital particular de Fortaleza.

“A respeito do caso suspeito em Fortaleza, no Hospital Regional da Unimed, a Sesa reforça que não foi notificada oficialmente até as 8h30 deste domingo (5)”, informou o órgão em nota.

Quando o caso é considerado suspeito?

Segundo a Sesa, o caso é considerado suspeito quando um paciente que ingeriu bebida alcoólica apresenta a persistência ou piora de sintomas, como embriaguez persistente, desconforto gástrico e alteração visual, entre 12 horas e 24 horas após o consumo.

O que o Ceará está fazendo para lidar com os casos?

A Secretaria de Saúde informou que enviou nota técnica do Ministério da Saúde aos Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde dos municípios, reforçando as recomendações oficiais sobre a importância da detecção precoce e tratamento.

"A Sesa orienta os municípios a notificarem imediatamente todas as suspeitas relacionadas a esse tipo de intoxicação", diss.

A pasta acrescentou que "segue acompanhando e monitorando a vigilância em saúde no Estado, em articulação ininterrupta com os órgãos competentes, reafirmando seu compromisso permanente com a proteção da saúde da população cearense".

Casos no Brasil

Em todo o país, o número de casos suspeitos de intoxicação por metanol subiu para pelo menos 181, sendo 14 confirmados, de acordo com dados atualizados pelo Ministério da Saúde em boletim divulgado no fim da tarde de sábado (4).

No início do mesmo dia, o balanço apontava 127 casos suspeitos e 11 confirmados, o que representa um aumento significativo em poucas horas.

O estado de São Paulo concentra a maior parte das notificações, com 162 pacientes — 14 casos confirmados e 148 em investigação. O estado também registra uma morte confirmada e outras sete em apuração.

Confira o balanço por estado: