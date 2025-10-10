Diário do Nordeste
2,5 mil ampolas de fomepizol, antídoto contra metanol, chegam ao Brasil

Distribuição de unidades para o Ceará ainda não foi iniciada

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:48)
País
Duas mãos, com unhas pintadas de roxo, em foco. Na da esquerda, uma ampola transparente com tampa verde e rótulo. Na da direita, caixa branca e azul com descrições médicas.
Legenda: Ao todo, estão previstas 64 ampolas para o estado cearense.
Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil.

O Ministério da Saúde recebeu, nessa quinta-feira (9), a primeira remessa de fomepizol, antídoto contra o metanol. Ao todo, foram 2,5 mil ampolas adquiridas, das quais 1,5 mil serão distribuídas para as unidades federativas nos próximos dias. O medicamento passa a ser uma das soluções para os casos de intoxicação por metanol que vem crescendo pelo País.

São Paulo, a unidade federativa com a maior quantidade de casos confirmados, recebeu 288 ampolas do antídoto.

Outros 11 estados começarão a receber o fomepizol a partir desta sexta-feira (10), sendo eles: Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco, Goiás, Espírito Santo, Paraíba, Piauí, Mato Grosso do Sul, Acre e Rondônia. Em seguida, a distribuição deve seguir pelo restante do Brasil. O Ceará deve receber 64 ampolas.

O Ministério da Saúde disse, em nota, que o "quantitativo de ampolas para cada estado foi definido considerando a população divulgada pelo último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), assegurando a oferta equânime à população e a resposta eficaz às emergências toxicológicas".

"Apesar de termos notificações em 12 estados, todos os estados do País terão à disposição tanto o etanol quanto o fomepizol”, declarou Mariângela Simão, secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do ministério. O etanol farmacêutico é outro antídoto para a intoxicação, também já distribuído pelo País.

Entenda o que é o fomepizol

O medicamento surge como alternativa para o tratamento contra a intoxicação por metanol. Conforme o Ministério da Saúde, ele impede que o metanol se metabolize em ácido fórmico, o que evita a chamada acidose metabólica, responsável pelos sintomas e complicações advindas do consumo.

Adquirido de uma empresa japonesa, o fomepizol tem um custo elevado no mercado, com a oferta sendo limitada mundialmente. "Conseguimos localizar a fabricante japonesa, e a Opas [Organização Pan-Americana da Saúde] realizou um trabalho fundamental para viabilizar a importação em volume substancial. [...] Trata-se de um prazo recorde", esclareceu Mariângela.

Quantas unidades cada estado deve receber?

O governo brasileiro divulgou, ainda na quinta, uma tabela com o quantitativo previsto para cada estado. Ao todo, 1,5 mil ampolas serão distribuídas, contabilizando 60% da remessa recebida. As outras mil unidades devem ficar guardadas em estoque, segundo o Estado.

  • São Paulo - 288
  • Minas Gerais - 152
  • Rio de Janeiro - 120
  • Bahia - 104
  • Paraná - 84
  • Rio Grande do Sul - 80
  • Pernambuco - 68
  • Ceará - 64
  • Pará - 60
  • Santa Catarina - 56
  • Goiás - 52
  • Maranhão - 48
  • Amazonas - 32
  • Espírito Santo - 28
  • Mato Grosso - 28
  • Paraíba - 28
  • Alagoas - 24
  • Piauí - 24
  • Rio Grande do Norte - 24
  • Distrito Federal - 20
  • Mato Grosso do Sul - 20
  • Acre - 16
  • Amapá - 16
  • Rondônia - 16
  • Roraima - 16
  • Sergipe - 16
  • Tocantins - 16

Segundo o Ministério da Saúde, 259 casos suspeitos de intoxicação por metanol foram registrados até a última quarta-feira (8), com 24 ocorrências confirmadas. Seguem em investigação 235 registros, a maioria em São Paulo.

