2,5 mil ampolas de fomepizol, antídoto contra metanol, chegam ao Brasil

O Ministério da Saúde recebeu, nessa quinta-feira (9), a primeira remessa de fomepizol, antídoto contra o metanol. Ao todo, foram 2,5 mil ampolas adquiridas, das quais 1,5 mil serão distribuídas para as unidades federativas nos próximos dias. O medicamento passa a ser uma das soluções para os casos de intoxicação por metanol que vem crescendo pelo País.

São Paulo, a unidade federativa com a maior quantidade de casos confirmados, recebeu 288 ampolas do antídoto.

Outros 11 estados começarão a receber o fomepizol a partir desta sexta-feira (10), sendo eles: Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco, Goiás, Espírito Santo, Paraíba, Piauí, Mato Grosso do Sul, Acre e Rondônia. Em seguida, a distribuição deve seguir pelo restante do Brasil. O Ceará deve receber 64 ampolas.

Veja também País Governo determina suspensão de vendas de bebidas destiladas em 9 plataformas País São Paulo já soma mais de 7 mil garrafas apreendidas em meio a casos de intoxicação por metanol

O Ministério da Saúde disse, em nota, que o "quantitativo de ampolas para cada estado foi definido considerando a população divulgada pelo último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), assegurando a oferta equânime à população e a resposta eficaz às emergências toxicológicas".

"Apesar de termos notificações em 12 estados, todos os estados do País terão à disposição tanto o etanol quanto o fomepizol”, declarou Mariângela Simão, secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do ministério. O etanol farmacêutico é outro antídoto para a intoxicação, também já distribuído pelo País.

Entenda o que é o fomepizol

O medicamento surge como alternativa para o tratamento contra a intoxicação por metanol. Conforme o Ministério da Saúde, ele impede que o metanol se metabolize em ácido fórmico, o que evita a chamada acidose metabólica, responsável pelos sintomas e complicações advindas do consumo.

Adquirido de uma empresa japonesa, o fomepizol tem um custo elevado no mercado, com a oferta sendo limitada mundialmente. "Conseguimos localizar a fabricante japonesa, e a Opas [Organização Pan-Americana da Saúde] realizou um trabalho fundamental para viabilizar a importação em volume substancial. [...] Trata-se de um prazo recorde", esclareceu Mariângela.

Quantas unidades cada estado deve receber?

O governo brasileiro divulgou, ainda na quinta, uma tabela com o quantitativo previsto para cada estado. Ao todo, 1,5 mil ampolas serão distribuídas, contabilizando 60% da remessa recebida. As outras mil unidades devem ficar guardadas em estoque, segundo o Estado.

São Paulo - 288

Minas Gerais - 152

Rio de Janeiro - 120

Bahia - 104

Paraná - 84

Rio Grande do Sul - 80

Pernambuco - 68

Ceará - 64

Pará - 60

Santa Catarina - 56

Goiás - 52

Maranhão - 48

Amazonas - 32

Espírito Santo - 28

Mato Grosso - 28

Paraíba - 28

Alagoas - 24

Piauí - 24

Rio Grande do Norte - 24

Distrito Federal - 20

Mato Grosso do Sul - 20

Acre - 16

Amapá - 16

Rondônia - 16

Roraima - 16

Sergipe - 16

Tocantins - 16

Segundo o Ministério da Saúde, 259 casos suspeitos de intoxicação por metanol foram registrados até a última quarta-feira (8), com 24 ocorrências confirmadas. Seguem em investigação 235 registros, a maioria em São Paulo.